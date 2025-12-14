История Центральной городской библиотеки. Часть 2

В 1939 году Центральная городская библиотека пополнила свои фонды на 9104 экземпляра книг. Любопытно, что процентное соотношение отечественной и иностранной литературы было почти равным. В газете «Тагильский рабочий» был опубликован план закупки книг на 1940 год. Цифры впечатляли: библиотека планировала получить 11 тысяч экземпляров классической, современной и общественно-политической литературы. Правда, рядовому читателю не сообщалось, что львиная доля новинок будет представлять собой как раз общественно-политическую литературу, и что не всегда это будут книги, содержащие глубокий анализ политической ситуации, а просто сборники с текстами выступлений партийных лидеров на различных съездах и конференциях в брошюрном исполнении. А такой литературы в те годы выпускалось предостаточно. Именно на рубеже 30-х и 40-х годов прошлого века в народе появился ироничный термин «общественно-политическая макулатура» — ведь большинство книг и брошюр этого жанра годились только на растопку печки или на сдачу в пункт приёма вторсырья.

Нехватка художественной литературы стала ощущаться к середине 1940 года. Население Нижнего Тагила увеличилось за счёт заработавших заводов-гигантов УВЗ и НТМЗ, выросло и количество читателей, и книг стало не хватать. В городской газете то и дело появлялись критические заметки о нехватке книг в Центральной библиотеке и её филиалах, но положения они не исправили. Чуть лучше обстояло дело с детской литературой, но в основном за счёт журналов «Затейник» (6+), «Мурзилка» (6+), «Пионер» (6+), «Сверчок» (6+), «Знание — сила» (6+) и ряда других, в том числе и на языках народов СССР.

С началом Великой Отечественной войны Центральная библиотека перешла на непрерывную рабочую неделю. И хотя штат сотрудников не увеличился, возросло количество лекций, обзоров и книжных выставок, основной темой которых стали история Отечества, военные подвиги русских воинов, героизм простых солдат. С ними библиотека выезжала на призывные пункты, в воинские части и трудовые колонны. Вскоре были организованы «Громкие чтения» для раненых бойцов в госпиталях, которые разместились в городе. Сотрудники библиотеки вслух читали раненым книги, приносили патефон и устраивали прослушивание стихов, песен или отрывков из произведений русских классиков, записанных известными артистами.

Сотрудник библиотеки читает вслух раненым бойцам (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

Ещё один распространённый способ поддержки раненых — написание писем под диктовку бойца — тагильские библиотекари освоили с первых же дней войны. Часто случалось, что тяжелораненый солдат просто физически не мог написать письмо родным и просил сделать это медсестру. Но, как правило, свободного времени у медперсонала госпиталей не было, и тогда на помощь приходили «шефы» — работники совучреждений, школьники или сотрудники библиотек. Такая практика в госпиталях распространилась ещё во времена «зимней войны» — финской кампании 1939–1940 годов, когда с фронта поступало большое количество бойцов с обморожениями пальцев на руках.

Сотрудник библиотеки пишет письмо родным раненого (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

По мере сил и средств, тагильские библиотекари помогали фронту. Несколько раз в году они перечисляли свой дневной заработок в фонд Государственного комитета обороны, вместе со школьниками организовали несколько сборов книг для бойцов Красной армии, собрав в общей сложности более 450 книг.

Практически все сотрудники Нижнетагильской центральной городской библиотеки после войны были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а библиотека была признана лучшей в Свердловской области.

В первые послевоенные годы (1946–1949) библиотечное движение в Нижнем Тагиле переживало бурный подъём. Библиотеки открывались в квартальных клубах, в заводских цехах, в «красных уголках» колхозов и совхозов. К концу 1940-х годов в Нижнем Тагиле и Пригородном районе работало 70 библиотек. И всем им оказывала помощь центральная городская библиотека. Но и ей самой помощь была необходима. Главной проблемой по прежнему являлось здание, где находилась библиотека. Оно требовало и капитального ремонта, и расширения. Но расширяться было некуда: помещения в доме бывшего председателя земской управы были заняты другими учреждениями. Остроту вопроса частично удалось снять в 1947 году, когда детский отдел библиотеки перевели в бывший дом купца Балыкова на перекрёстке улиц Огаркова и Карла Маркса.

Бывший дом купца Балыкова (фото неизв. автора, 1903 г. / общ. достояние)

К началу 1950 года фонд библиотеки составлял уже 50 809 экземпляров. Выход был один: для библиотеки нужно строить отдельное здание, более просторное, с условиями для безопасного хранения книг. Каждую неделю председателю горисполкома Ивану Афанасьевичу Непомнящему приходилось разбирать десятки жалоб от тагильчан на неудовлетворительные условия работы Центральной библиотеки. В 1951 году на встрече с библиотечными работниками он пообещал: «Будет у библиотеки своё новое здание. Сейчас в городе разворачивается большое строительство. В первую очередь будем строить жильё, но где жильё, там и соцкультбыт. Потерпите немного. Такие хоромы вам отстроим! Здание уже утверждено в плане развития города на ближайшие пять лет».

Но в ближайшие пять лет нового здания у библиотеки не появилось: все ресурсы строителей были брошены на возведение жилых домов. Да и с самим местом для библиотеки власти города тогда ещё до конца не определились. Но в 1957 году произошло ЧП — в читальном зале обвалился потолок. В акте технической экспертизы было отмечено, что обрушение произошло из-за постоянного воздействия влаги, что здание много лет находится в аварийном состоянии, а в последние годы перестали работать водопровод и канализация. После этого библиотеку в срочном порядке перевели в дом № 99 на улице Карла Маркса.

Коллектив ЦГБ в 1960-х годах (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagillib.ru/upload/medialibrary/5e1/Bibliograf.jpg)

Происшествие в читальном зале не прошло незамеченным в кулуарах областной власти. И хотя тагильские «отцы города» усидели на своих местах, нуждам библиотеки стало уделяться больше внимания. Были вдвое увеличены лимиты на приобретение новых книг, а когда в 1959 году ЦК КПСС поставил задачу донести книгу до каждого отдалённого населённого пункта, в Центральной библиотеке Нижнего Тагила одним из первых в Свердловской области появился библиобус — автобус для обслуживания пригородных сёл и деревень, где не было своих библиотек. И наконец, в августе 1964 года библиотека переехала в новое, красивое, просторное здании по проспекту Строителей, 1а. К тому времени фонды библиотеки насчитывали более 160 тысяч экземпляров, читальный зал получал более 200 наименований журналов и 30 наименований газет. Число постоянных читателей выросло до 25 тысяч. Библиотека стала работать с 11:00 до 21:00. В среднем в день библиотеку посещали до 600 человек.

Здание ЦГБ на пр. Строителей, 1а (фото А. Л. Пичугина, 1986 г. / с разрешения автора)

Все 60-е годы ХХ века прошли под знаком централизации. К Центральной библиотеке были присоединены и стали её филиалами: районная библиотека Дзержинского района (№ 2), библиотека на Малой Кушве (№ 3), Тагилстроевская районная библиотека, библиотека им. В. М. Гаршина. В читальном зале библиотеки был создан уголок краеведческой литературы с картотекой, в которой собрали материал по истории Урала, истории создания тагильских заводов, культуре и искусству нашего города. Была проведена конференция по краеведческой литературе Средне-Уральского книжного издательства, начали проводиться литературно-музыкальные вечера совместно с музыкальным училищем, творческие встречи с тагильскими писателями и поэтами.

В 1972 году в Центральной библиотеке был открыт отдел литературы на иностранных языках, где проводились декады литературы зарубежных стран. Библиотечный фонд составлял уже около 185 тысяч экземпляров, а число постоянных посетителей приближалось к 50 тысячам человек. В 1975 году за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения библиотеке было вручено переходящее Красное знамя, которое после трёх лет непрерывного присуждения было оставлено на вечное хранение в Центральной библиотеке. А в 1978 году был открыт зал советско-чехословацкой дружбы.

С начала 1990-х годов страна вступила в эпоху социально-экономических потрясений, что не могло не сказаться на работе библиотек. Сокращения штатов на предприятиях Нижнего Тагила привели к закрытию большинства заводских библиотек, сократилось число передвижных библиотечных пунктов. К концу 1990-х годов практически прекратилось поступление художественной литературы.

Тем не менее нижнетагильская Центральная городская библиотека смогла приспособиться к новым реалиям и продолжает свою работу по сей день. Сейчас в её состав входит 23 филиала во всех районах города и муниципального округа Горноуральский.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам: Нижнетагильской ЦГБ, 2018 г.(tagillib.ru)