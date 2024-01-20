Улица Газетная, где большевик Свердлов на «конспиративной» квартире пил чай с околоточным

Сейчас мало кто помнит, что в середине 1960-х годов прошлого столетия в горисполкоме Нижнего Тагила всерьёз рассматривался вопрос о создании в городе троллейбусного парка и открытии трёх линий троллейбусного движения. Город строился, население его росло, и проблемы общественного транспорта становились всё острее и острее. Нижнетагильская автоколонна № 107, объединившая после войны ведомственные автобусы, давно нуждалась в обновлении парка и его расширении. Трамваев парков НТМЗ и УВЗ было недостаточно, и к тому же они были порядком изношены. Кроме того, из-за рельефа местности проложить трамвайные пути можно было далеко не везде. В то же время опыт Свердловска показывал, что троллейбус может вполне справляться с перевозками пассажиров такого города, как Нижний Тагил. Одной из улиц, по которой планировали запустить троллейбус, была Газетная, берущая начало у самой реки Тагил и заканчивающаяся возле железнодорожных путей перегона между станциями Нижний Тагил и Смычка.

К тому времени Газетная, переименованная в 1931 году из улицы Лесина, была обычной улицей, застроенной одно- и двухэтажными частными домами, с узкой проезжей частью, замощённой брусчаткой, с дощатыми тротуарами, а чаще всего и вовсе без них.

Газетная пересекала 13 улиц, на неё выходили три переулка, но она не была шумной или людной. Застраиваться она стала в середине XIX века, в основном беднотой, работающей в заводе или на рудниках горы Высокой. В самом начале ХХ века здесь начали селиться кустари, мелкие торговцы, служащие завода и железной дороги — словом, люди со средним достатком. Добротные полутора- и двухэтажные дома, как деревянные, так и кирпичные, построенные ими, простояли на Газетной вплоть до середины 1960-х.

Начало улицы Газетной от улицы Островского (фото А. Ф. Кожевникова, 1965 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//46-N-Tagil.-Ul.-Ostrovskogo-Gazetnaja.-Foto-1965-g.-Kozhevnikova.-A.F..jpg)

По мнению ряда тагильских архитекторов, Газетная должна была стать главной улицей большого спального района, заключённого между улицами Островского, Пархоменко, Серова и Карла Маркса. Поэтому нешумный, экологически чистый троллейбус выглядел предпочтительнее, чем трамвай. Правда, вскоре выяснилось, что строительство отдельных подстанций и контактных сетей для нового вида общественного транспорта, обзаведение ремонтной базой и эксплуатация парка троллейбусов в конечном итоге получались в несколько раз дороже, чем развитие уже существующего трамвайного хозяйства. Надо сказать, что к «троллейбусному вопросу» городские власти возвращались и в 1970-х, и в 1980-х годах. Но каждый раз отказывались от этой затеи по причине дороговизны проекта.

Развитие в стране каркасно-панельного домостроения ускорило реализацию планов строительства жилья в городе. Согласно планам развития Нижнего Тагила, практически все улицы, находящиеся в центральной части Ленинского района, должны были кардинально изменить свой облик за какие-то десять лет — с 1961-го по 1971-й. Массовому строительству хрущёвок предшествовало расселение частного сектора, в том числе на улице Газетной. Правда, и строительство, и расселение не всегда шли по плану, поэтому сроки сдачи новых домов частенько менялись.

Не обходилось и без накладок. Однажды жильцам нескольких расселённых частных домов уже торжественно вручили ордера на новые квартиры, но дом, куда они должны были переехать, не был принят приёмной комиссией — слишком существенными оказались недоделки. Тем временем в расселённых домах уже отключили электричество и подогнали к ним строительную технику.

Газетная у пересечения с улицей Первомайской (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//41-N-Tagil.-Ul.-Gazetnaja-Pervomajskaja.-1970-god.-

Dom-Gazetnaja-65.-Bashmachok.-Postroen-v-1963-g.-Rjadom-Pervomajskaja-66-v-1964-g..png)

С этой улицей связан и вовсе уникальный случай, произошедший в советский период истории города. На перекрёстке Газетной и Комсомольской находилась одна из достопримечательностей — дом, где в 1904–1905 годах находилась конспиративная квартира одного из лидеров российских большевиков Якова Михайловича Свердлова. После окончания гражданской войны дом был объявлен мемориальным объектом, на нём установили памятную доску, а в самом доме планировали создать Музей истории пионерии и комсомола Нижнего Тагила.

Перекрёсток улиц Газетной и Комсомольской и «дом Свердлова» (слева) (фото неизв. автора, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1897;image)

По всем идеологическим канонам той эпохи здание было неприкосновенно. В обкоме партии на содержание и ремонт таких «мемориальных объектов» ежегодно выделялись весьма крупные суммы. Нижнетагильский «дом Свердлова» должны были поставить на ремонт осенью 1968 года, чтобы ко Дню пионерии 19 мая 1969-го передать здание для создания Музея пионерии и комсомола. Но случилось непредвиденное. Во время строительства дома № 15 на улице Газетной мемориальный дом был серьёзно повреждён строительной техникой. Настолько серьёзно, что несущие конструкции здания подлежали замене. На месте происшествия появились члены комиссии городского бюро технической инвентаризации, признавшие дом «крайне ветхим, представляющим угрозу жизни людей и не подлежащим ремонту». Несколько дней спустя, 14 мая 1968 года, исполком Нижнетагильского городского совета депутатов принял решение: «В связи с крайне ветхим состоянием подлежащий сохранению д. № 18 по ул. Комсомольской — снести. На строящемся доме № 2 по ул. Газетной установить мемориальную доску, свидетельствующую о том, что на этом месте стоял дом, где проживал, находясь в городе Н. Тагил, Я. М. Свердлов».

Строителям понадобилось пару дней, чтобы сравнять с землёй остатки «дома Свердлова».

Скандал, случившийся сразу после этого, обсуждали в кулуарах партийного руководства региона с полгода. По области прокатилась волна проверок. Последовали и оргвыводы. Первый секретарь Нижнетагильского горкома КПСС и председатель горисполкома получили по строгому выговору «с занесением», что по тем временам означало: ещё один серьёзный просчёт в управлении городом — и конец карьеры аппаратчика. Среди тех, кто раздавал «плюхи» тагильским товарищам, был и Борис Ельцин, бывший директор Свердловского домостроительного комбината, недавно назначенный заведующим строительным отделом Свердловского обкома партии.

Любопытно, что «конспиративной» квартира, где проживал Свердлов, по сути, не была. В начале 2000-х в архивных хранилищах обнаружили документальные свидетельства того, что жандармам было хорошо известно место, где проживал в Нижнем Тагиле Яков Михайлович, а местный околоточный часто «захаживал к нему испить чаю».

Улица Газетная, дом № 65 (фото Алексея Удинцева, 1964 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1897;image)

Если говорить о достопримечательностях Газетной, то в их число можно включить ещё несколько интересных объектов. Например, одна из «орджоникидзевских» школ Нижнего Тагила — школа № 18 (ныне — гимназия № 18). После того как в Нижнем Тагиле началось строительство сразу двух гигантов советской индустрии, УВЗ и НТМЗ, население города начало стремительно увеличиваться. Не хватало не только жилья, но и мест в тагильских школах. В 1934 году, во время второго визита на Урал наркома тяжёлого машиностроения, трудящиеся Нижнего Тагила обратились к «товарищу Серго» с просьбой помочь городу со строительством школ. Вернувшись в Москву, Орджоникидзе рассказал о просьбе тагильчан на ближайшем заседании Совнаркома, и на следующий день вопрос о выделении средств на строительство семи школ, способных принять в своих стенах до тысячи учеников, был решён. Деньги были выделены и начали поступать в город уже в 1934 году. Семь школ, построенные на средства, выбитые наркомом тяжмаша, тагильчане и прозвали «орджоникидзевскими».

Сама школа появилась 14 октября 1931 года как фабрично-заводская семилетняя школа № 18 и первоначально находилась в доме № 27 на улице МОПРа (ныне — проспект Мира). Первый набор учащихся насчитывал 334 человека, а педагогический коллектив состоял из 10 преподавателей во главе директором Сергеем Николаевичем Егоровым. Два года спустя школа перешла на десятилетний цикл обучения. Очень быстро школа № 18 стала одной из лучших в городе и... одной из самых тесных. Когда в 1936-м на Газетной, недалеко от перекрёстка с улицей Красноармейской, началось строительство нового учебного заведения, школа № 18 стала первой в очереди на переезд. И 1 сентября 1940 года ученики школы начали учебный год в новом просторном здании.

В июле 1941-го в здании разместился эвакогоспиталь № 2551, а учеников было решено перевести в другие помещения. Начальные классы встретили 1 сентября 1941 года в здании краеведческого музея, классы с 5-го по 10-й — в доме № 30 на улице Карла Маркса. В декабре 1943 года эвакогоспиталь покинул Нижний Тагил, но освободившееся здание школе не вернули: в нём открылась больница для металлургов (ставшая позже 4-й городской больницей). И лишь в апреле 1949-го началось возвращение школы в родные стены. Позднее школа № 18 была объединена со школой № 19, а в январе 2001 года преобразована в гимназию № 18. Сейчас в гимназии имеется библиотека с общим фондом более 60 тысяч книг, два спортивных зала, два кабинета информатики. При гимназии создан великолепный музей, экспозиции которого рассказывают об истории школы, её учениках и преподавателях.

Дальше по улице находятся ещё два здания, о которых следует сказать несколько слов. Первое — Нижнетагильская типография. Исторически сложилось так, что редакция городской газеты «Тагильский рабочий» и типография, где печатались тиражи «Тагилки», находились в разных зданиях, а то и в разных концах города. В 1959-м исполкомом было принято решение построить новое здание типографии, где была бы возможность разместить и редакцию «Тагильского рабочего». Строительство типографии началось в 1960-м и шло ударными темпами.

Строительство типографии на улице Газетной (фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://static.tildacdn.com/tild6163-3833-4635-b137-643238343462/3.jpg) Строительство типографии на улице Газетной (фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://nttip.ru/images/about2.jpg)

Уже в 1962 году в новое здание начали перевозить полиграфическое оборудование.

В итоге в здании удалось разместить все три цеха типографии — наборный, печатный и переплётный, редакцию «Тагильского рабочего» и даже столовую. Вскоре по просьбам жителей на стенах типографии было установлено два информационных стенда, куда должны были помещаться свежие номера «Тагилки»: хотя тираж газеты в 1960-х годах колебался от 75 до 80 тысяч экземпляров, выписать газету удавалось далеко не каждому тагильчанину. Правда, часто на таких стендах оказывались не свежие выпуски местной газеты, а номера центральных изданий — «Правды», «Известий» или «Советского спорта».

Кстати, Нижнетагильская типография печатала не только городскую общественно-политическую газету. Большую долю всей продукции предприятия занимали бланки почтовых переводов или телеграмм, квитанционные книжки, различные бланки, амбарные книги и... школьные дневники. Надо сказать, что Нижнетагильская типография не раз занимала первые места в соцсоревновании по отрасли, отмечалась республиканскими переходящими знамёнами, а в 1982 году за внедрение бригадной формы организации получила бронзовую медаль ВДНХ.

Несмотря на ударные темпы гражданского строительства в городе в 1960–1970 годах, возведение именно жилых домов шло неравномерно. Прогуливаясь по Газетной в те годы, очень часто можно было увидеть старые дома рядом с современными. Весьма контрастно выглядели новостройки рядом с домами, построенными в 1950-е годы. А сравнение старых и новых внутридворовых пространств, а тем более квартир только усиливало этот контраст.

Улица Газетная (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody/javstv.-kopija.jpg)

Последней достопримечательностью улицы Газетной можно считать здание колхозного рынка, открытого в 1963 году. Колхозные рынки прочно вошли в жизнь тагильчан ещё в середине 1930-х годов ХХ века. В каждом районе города был такой рынок, на котором колхозники и частники могли продавать продукцию со своих полей и огородов.

На Вагонке рынок находился за ДК УМС, между улицами Тельмана и Молодёжной, на Вые — на том самом месте, где ныне работает рынок «Феникс», в Ленинском районе — на Кочковатке, на Тагилстрое — на месте «Бабаевского» рынка. Во время застройки проспекта Строителей рынок на Кочковатке был снесён, что вызвало негодование жителей окрестных улиц. Рынок на Газетной был построен как раз взамен снесённого «кочковаткинского», а в 1970-х годах стал единственным продуктовым рынком в городе, прибавив к своему названию слово «центральный».

Улица Газетная. Колхозный рынок (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/r/d/w/rdwqsc297lhtqvpiwt.jpg)

О ещё одной вполне себе достопримечательности мы едва не забыли упомянуть. О ней в 1960–1980-е годы знали, наверное, все, кто носил очки. Это магазин-салон «Оптика», открывшийся в доме № 99 на улице Газетной, сразу за пересечением ею проспекта Мира. Это было единственное место в городе, где можно было заказать и отремонтировать очки, проверить зрение у дежурного окулиста, приобрести футляры и средства для ухода за очками.

Улица Газетная, дом № 99 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://oki3.vkusercdn.ru/i?r=BDHElZJBPNKGuFyY-akIDfgnGdXubTmR9PeEEA7i9fb-NcC_y_ImmSzGiJS5nHgKrh4)



© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»