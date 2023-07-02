Переулок Полевского завода, Клубная, Оплетина. История тагильской улицы и последнего предприятия Демидовых 

Эта тихая улица, берущая своё начало в самом центре Выйского жилого района, редко упоминается в прессе в связи с какими-то знаменательными событиями в жизни нашего города. В особенности, событиями из советского и постсоветского периодов. Улица не богата достопримечательностями, хотя и они имеются. Да и сама улица Оплетина, ранее носившая название Клубная, является достопримечательностью, так как напрямую связана с началом строительства последнего демидовского завода в Нижнетагильском заводском посёлке.



Улица Оплетина (бывшая ул. Клубная) на электронной карте 2017 г. (2GIS / фрагмент)

(https://2gis.ru/ntagil?m=59.939645%2C57.918054%2F17.09)



Уже через полгода после начала Первой мировой войны, Генеральному штабу, кабинету министров Российской империи, да и самому императору, стало понятно, что ожидать в ближайшее время окончания военных действий не придётся. Война грозила затянуться, а Россия была совсем не подготовленной к такому развитию событий: недавно начавшееся перевооружение и техническая отсталость промышленности, нехватка офицерского состава, имеющего опыт ведения боевых действий и явный дефицит боеприпасов. Правительство в спешном порядке предпринимало всё возможное, чтобы поправить дела. Одним из шагов, направленных на увеличение выпуска боеприпасов и оружия, стала готовность правительства разместить большое количество крупных военных заказов на частных предприятиях. Известия эти дошли и до Елима Павловича Демидова, который являлся основным держателем акций «Акционерного общества наследников Павла П. Демидова, князя Сан-Донато» и управлял работой всех предприятий общества.



Елим Павлович Демидов (фото неизв. автора, кон. XIX в. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)



Получение крупного военного заказа сулило очень хорошие прибыли, но Елим Павлович, находившийся в должности российского посланника в Греции, из-за военных действий в Европе, не мог лично выехать в Россию и заниматься делами, связанными с получением контракта — Германия, Австро-Венгрия и их союзники вели настоящую охоту на русских дипломатов. Тогда Елим попросил сводного брата Анатолия Павловича заняться подачей необходимых документов в военное ведомство, а также выступить финансовым гарантом будущего контракта (Анатолий, в то время, был заместителем директора «Русского для внешней торговли банка» своего тестя Климентия Подменера). И 26 августа 1915 года Главное Артиллерийское управление заключило с «Акционерным обществом наследников Павла Павловича Демидова» договор о поставке для русской армии «200 000 штук фугасных гаубичных бомб по цене 64 рубля за штуку, а всего на сумму 12 800 000 рублей серебром», что в нынешнем исчислении соответствовало почти 17 млрд. рублей.

Три месяца спустя в Санкт-Петербург была послана телеграмма следующего содержания: «Главное управление имением наследников П. П. Демидова князя Сан-Донато сим имеет честь уведомить Вас, что с 30 ноября 1915 года в селении Нижнетагильского завода строится новый механический завод, которому присвоено наименование “Высокогорского механического завода наследников П. П. Демидова князя Сан-Донато”»

Уже в сентябре 1915 года на Урал потянулись составы со станками для нового завода. Оборудование и строительные материалы прибывали на товарный двор станции Нижний Тагил, где грузились на подводы и отправлялись на площадь перед Главным правлением заводов. Там груз проходил сверку с сопроводительными документами и отправлялся в Выйскую часть заводского посёлка. Преодолев Маральский мост, обозы поворачивали налево, в переулок, и двигались до места строительства нового завода, который поначалу именовался Полевским, в силу того, что строился он вблизи старого Полевского рудника. И переулок, первоначальное имя которого теперь уже никто не помнит, стал называться переулком Полевского завода.

Первым директором завода был назначен опытный инженер-технолог Фаддей Фомич Ясновский, с которым Елим Демидов познакомился в Иркутске, где останавливался по пути на Камчатку в 1900 году. Спустя полгода в Нижний Тагил прибыл выпускник Московского Императорского училища Анатолий Зимин, ставший начальником главного на заводе снарядного цеха.



Анатолий Иванович Зимин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/52/АИЗимин.jpg)



Забегая вперёд, скажем, что судьбы этих специалистов сложились по-разному. Фаддей Ясновский в 1918-м примкнул к белому движению, участвовал в походе Колчака на Урал, но в 1920 году попал в плен и закончил свою жизнь в лагере для военнопленных. Анатолий Зимин уехал в Москву, в 1920 году с отличием окончил Московское Высшее техническое училище и остался в МВТУ для преподавательской деятельности. Позднее принимал участие в создании первых цельнометаллических самолётов, проектировал и внедрял на заводах кузнечно-прессовые машины.

Уже 1 августа 1916 года завод дал первую продукцию и в тот же день состоялось его торжественное открытие, на котором присутствовали Елим и Анатолий Павловичи с жёнами, два столичных фотографа, репортёр из газеты «Петербургские ведомости», священник и несколько земских чиновников. После коротких речей, произнесённых директором завода и Елимом Павловичем, на территорию завода впустили фотографов и... агентов тайной полиции. Дело в том, что рабочие нового завода в большинстве своём были приезжими: их набирали на петербургских, гатчинских, московских и пермских заводах, прежде всего обращая внимание на их рабочую квалификацию, а не на политическую благонадёжность. Демидов был убеждён, что высокая зарплата рабочих (на демидовских заводах рабочие получали в полтора-два раза больше, чем в Москве или в Петербурге) является стопроцентной гарантией их политической лояльности. Однако, среди приезжих рабочих оказалось много членов политических партий — социал-демократов, эсеров, анархистов, часть которых принимали участие в революционных событиях 1905 года и находились в розыске. Поэтому жандармы, с первых дней работы завода, проявляли к рабочим повышенное внимание. И, надо сказать, не зря — подпольная ячейка РСДРП появилась на заводе буквально через месяц после его пуска.



Коллектив рабочих и ИТР Высокогорского механического завода наследников П.П. Демидова князя Сан-Донато (фото неизв. автора, 1916 г. / общ. достояние)



Полевской механический завод состоял из кузнечнопрессового, ремонтно-механического, механического, термического, ремонтно-строительного и кузнечного цехов. Кроме них, на заводе имелись склад готовой продукции, цех по производству и ремонту паровых котлов. Была при заводе и своя пожарная команда. На заводе работала дюжина печей для нагрева штамповки заготовок, 7 горизонтальных и вертикальных гидравлических прессов фирмы «Morgan» и три агрегата для закалки и отпуска деталей снарядов. По предварительным расчётам, завод должен был производить около 40 000 снарядов в год. Но, если верить документам, с августа 1916 по апрель 1918 года завод отгрузил заказчику всего немногим более 10 000 штук 152-миллиметровых фугасных бомб.

Несмотря на передовые образцы оборудования, доля ручного труда на новом заводе была высока. Не хватало угля, часто случались перебои с поставкой металла. В стране начали расти цены на продукты питания. Так, цена на пшеницу выросла в 1916 году до 42 копеек за пуд, тогда, как в 1913 году она едва достигала 13,5 копеек. Елима Демидова это мало беспокоило: солидный аванс, составлявший чуть ли не половину от суммы контракта, уже был переведён на счета заводчика. Справедливости ради надо отметить, что зарплата на Высокогорском механическом заводе постоянно росла, что давало рабочим возможность сводить концы с концами.

Известный металлург Владимир Ефимович Грум-Гржимайло вспоминал позднее: «Полевской завод находился в полуобморочном состоянии. Не хватало металла. Все мои предложения об улучшении техпроцессов оставались без ответов. Тем не менее, люди выпускали продукцию, их жалование регулярно росло, пусть и ненамного. Когда в марте 1917 года Демидовы продали почти 90% всех своих акций за кругленькую сумму, новые хозяева сократили зарплату рабочим, не считая нужным платить за простои. Это сразу привело к стачке и созданию завкома, а затем и отряда Красной гвардии».



В цехе Высокогорского механического завода (фото неизв. автора, 1916 г. / общ. достояние)



В феврале 1918 года Высокогорский механический завод был национализирован. Сразу же заговорили о перепрофилировании завода в вагоноремонтный. Новые власти и новое руководство предприятия намеревались ремонтировать на ВМЗ до 3000 вагонов в год. На реорганизацию предприятия правительством было выделено более 3 млн. рублей. В 1920 году на заводе начали ремонтировать товарные вагоны, правда, работало предприятие нестабильно. В 1923-м его остановили и поставили на консервацию, а спустя четыре года вновь начали готовить к пуску. Но на этот раз уже не в качестве вагоноремонтного, а как предприятие по производству боеприпасов № 63. В 1931-м «шестьдесят третьему» был определён первый государственный план, а уже через год на завод, с рабочим визитом, прибыл тогдашний председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов, что само по себе являлось свидетельством того, что государство заинтересовано в развитии оборонной промышленности. А в 1934 году, после визита в Нижний Тагил наркома тяжелой промышленности Григория Константиновича Орджоникидзе, «Завод № 63» получил кредиты на развитие производства и социальной сферы и стабильные заказы от Наркомата обороны РСФСР.

С первых дней Великой Отечественной войны предприятие перешло на особый режим работы. Был установлен 12-часовой рабочий день, при двух выходных днях в месяц. В 1941 году на территории ВМЗ был размещён Донецкий завод точного машиностроения, эвакуированный из Украины. В рекордно короткие сроки был произведен монтаж и запуск в эксплуатацию его оборудования. Всего за пять лет войны завод изготовил более 7 млн. фугасных, бронебойных и других видов снарядов, в том числе и реактивных, для установки залпового огня «Катюша», а также мин для морской и сухопутной артиллерии. В 1945 году предприятие было награждено орденом Ленина.



(фото А. Медведев, Евг. Лобанов / фрагмент ориг. изображения)

(https://v-tagile.ru/images/news7/11_03_vmz/5.jpg)



А что же переулок Полевского завода? До начала 1930-х годов это была типичная выйская улочка, в меру грязная, застроенная избами-пятистенками. Унылую картину несколько разнообразило лишь большое здание Земского училища, да дом бывшего управляющего Тагильским участком железной дороги Колышкина, в котором в 1920-х годах был открыт «Клуб рабочей молодёжи имени Петра Кропоткина». Клуб в короткое время стал очень популярен у жителей окрестных улиц. Здесь работала самая большая на Вые секция ликвидации безграмотности, была богатая библиотека, радиоточка, а дважды в неделю в клубе проходили лекции и диспуты. Вот на одном из таких диспутов у комсомольцев возникла идея переименовать переулок в улицу Клубную. Депутаты городского Совета предложение поддержали и с этим именем улица прожила до конца ноября 1975 года, когда на заседании исполкома городского Совета ей было решено присвоить имя Героя Социалистического труда, формовщика завода им. Куйбышева, Михаила Павловича Оплетина.

В середине 1930-х годов улицу Клубную озеленили, высадив более 200 рябин, берёз и лип, а на перекрёстке с улицей Высокогорской появилась первая достопримечательность улицы — молодёжное общежитие Высокогорского механического завода. Величественное здание было построено в стиле раннего «сталианса». Особенно эффектно выглядели скульптуры молодых рабочих на балконе и у главного входа в общежитие. Люди непосвящённые часто принимали общежитие за Дом культуры.



Перекрёсток улиц Клубной и Пароходной. На заднем плане – общежитие ВМЗ

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Parohodnaja-2-na-uglu-s-ul.-Klubnoj-20.07.1960-Kozhevnikov-A.F.-Vdali-vidno-obshhezhitie-VMZ.-Sejchas-net-snesli..jpg)



До наших дней здание не дожило — в конце 1990-х сильно обветшавшее строение начали разбирать.

По-настоящему меняться улица Клубная начала только в начале 1950-х годов, когда на Вые развернулось массовое строительство жилых домов. Строили тогда не только жильё, но и объекты соцкультбыта. Таковыми стали кинотеатр «Мир», сданный в эксплуатацию 25 октября 1955 года и принявший первых зрителей 6 ноября того же года, и магазин № 14 Ленинского треста райпищеторга. «Мир» был построен по проекту 1945 года архитекторов Зои Брод и Александра Хрякова из Ленинградского отделения института «Проектгражданстрой» и представлял собой 2-этажное здание из кирпича со зрительным залом на 300 мест.



Кинотеатр «Мир» (фото А. Ф. Кожевникова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//15-Lipovyj-trakt.-Seredina-1960-h-godov.-Foto-Kozhevnikova-A.-F..jpg)



«Четырнадцатый» магазин строился силами отдела капстроительства ВМЗ и изначально предназначался для отдела рабочего снабжения предприятия. Но пока здание строили, концепция снабжения населения продовольствием изменилась и магазин передали тресту райпищеторга. Магазин № 14 славился на всю Выю тем, что здесь был всегда большой ассортимент свежей продукции местного производителя: мяса, рыбы, колбас, молочных продуктов, конфет, пряников, хлеба.



Продовольственный магазин № 14 (фото А. Ф. Кожевникова, 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//74-Foto-Kozhevnikov-A.F.jpg)



Старожилы улиц Оплетина, Кузнецкого, Липового тракта, Черемшанской предпочитали «четырнадцатый» магазин всем другим выйским продуктовым магазинам. Говорили, что в нём чаще, чем в других торговых точках, «выбрасывали» дефицитные товары.

Сейчас бывшая Клубная, а ныне улица Оплетина, заканчивается на пересечении с улицей Быкова. Давно нет уже ВМЗ, давшего жизнь улице, давно перестал работать кинотеатр «Мир», в здании которого разместился детский досуговый центр. А в 2018 году со стены дома № 1 исчезла последняя табличка с прежним названием улицы.



Улица Оплетина (фото: В. Юдин, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://photo.foto-planeta.com/view/3/9/0/8/nizhniy-tagil-390847.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» №№ 1 – 16, портала tagil-press.ru и форума historyntagil.ru