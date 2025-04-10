В Черноисточинске московский театр «Таратумб» покажет спектакль «Аленький цветочек»

В Черноисточинске в рамках проекта «Театр детям посёлка» состоится музыкальный кукольный спектакль «Аленький цветочек» (6+) по мотивам сказки Сергея Аксакова в исполнении московского театра «Таратумб».

Выступление гостей из столицы пройдёт на сцене театра «Ку-кушка», который выиграл грант Фонда Тимченко в рамках конкурса «Среда возможностей».

По словам руководителя театра «Ку-кушка» Юлии Пиляй, два года назад на фестивале «Первые шаги» черноисточинцы увидели потрясающий спектакль «Аленький цветочек» творческого объединения «Таратумб».

«Могли ли мы тогда подумать, что через два года этот уникальный театр будет играть на нашей сцене? Нет, конечно! У нас тогда даже сцены ещё не было! Но мечты сбываются! В прошлом году благодаря Фонду Тимченко в рамках конкурса “Развитие детей и подростков” мы построили сцену, и ребята сразу стали мечтать о том, как к нам в гости будут приезжать разные интересные театры. В этом году творческое объединение “Таратумб” едет к нам!» — делится Юлия Пиляй.

Известную всем историю о красавице и чудовище театр «Таратумб» рассказывает в необычном стиле.

«Оригинальные куклы и декорации созданы под впечатлением от традиционной деревянной игрушки Русского Севера. Музыкальное наполнение спектакля — фольклорные мелодии и песни, исполненные на старинных инструментах. А сама сказка рассказывается со слов очевидца событий, из которых сложилась удивительная история Настеньки, заколдованного юноши и волшебного цветка. В спектакле есть интерактивные сцены — вместе с актёрами и куклами дети окажутся на традиционном русском дворе, на ярмарке и в волшебном лесу», — рассказывает Юлия.

Спектакль в рамках проекта «Театр детям посёлка» состоится в Черноисточинске 8 мая в 14:00 по адресу: улица Кирова, 2а.