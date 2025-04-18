А вы знали? В XIX веке тагильские косы пользовались большим спросом не только в России, но и в Европе 

Со времён Ивана IV секрет выделки обычных кос на Руси был утрачен, крестьяне в основном обходились серпом, а косы были привозными. Монополию на производство кос в те времена держали шведы и немцы.

В 1720 году на эту проблему обратил внимание царь Пётр I и приказал наладить в стране производство кос. Московские предприниматели пошли по пути наименьших затрат и просто стали выписывать зарубежных специалистов. Но решить проблему с наскока не удалось — шведские и немецкие кузнецы сетовали на низкое качество российского железа. Косы быстро тупились и часто ломались, при том, что стоили они, как и всё производимое при участии иноземцев, не дёшево.

Легенда гласит, что однажды Пётр пожаловался Никите Демидову, мол, «Ружья умеем делать, а выковать косу — руки не от плеч растут». Смекалистый тулянин сразу сообразил, какую выгоду можно извлечь, если наладить производство кос, и по приезде на Урал дал распоряжение сыну Акинфию найти решение проблемы. В 1742 году на уральские заводы Демидовых приехал академик Петербургской Академии наук Иоганн Гмелин, и первое, что он увидел, подъезжая к Невьянску — это мужиков, косящих траву косами. Оказалось, что уже два года как демидовский железоделательный завод в Быньгах наряду с другим инвентарём производит косы, которые пользуются огромным спросом не только на Урале, но и на Тюменской, Ирбитской и Тобольской ярмарках. Кроме того, академик узнал, что и Лайский завод с 1739 года выпускает косы, «кои легче свейских (шведских) вдвое и надёжнее их во много крат».

В Нижнем Тагиле производством кос озадачились в 1741 году. Разработать технологию было поручено механику-самоучке Егору Кузнецову. С задачей мастер справился в течение трёх лет, после чего Демидовы отправили его в Тулу обучать «косному делу» местных кузнецов. Тем не менее, до начала XIX века внутренний рынок Российской империи всё ещё испытывал дефицит кос. В 1807 году организовать работу «косной фабрики» при Нижнетагильском заводе было поручено заводскому механику Ивану Фёдоровичу Макарову. За пять лет Макаров освоил производство кос трёх самых ходовых размеров с длиной лезвия от 45 до 105 сантиметров. Тагильские «литовки» и «горбуши» стали продаваться не только на российских ярмарках, но и вышли на рынки европейских государств.

К 1840 году производство кос в Нижнем Тагиле пошло на спад. На внутреннем рынке их потеснили косы Артинского и Златоустовского заводов, которые на I Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году получили серебряную медаль.

Дмитрий Кужильный