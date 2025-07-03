В муниципальном округе Горноуральский избрали нового главу

На выборах главы муниципального округа Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ) победил Александр Гудач. Решение об этом было принято сегодня, 3 июля, на внеочередном заседании думы МОГ. За кандидатуру Александра Гудача проголосовали 19 из 20 депутатов, один заседание пропустил.

Напомним, на кресло главы муниципального округа Горноуральский претендовали пять человек. Кроме Александра Гудача заявку подали директор автомойки Фёдор Трачук, ранее уже претендовавший на пост мэра Нижнего Тагила; заместитель главы администрации МОГ Никита Попов; заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации МОГ Андрей Паньшин, а также экс-депутат гордумы Нижнего Тагила седьмого созыва Владимир Гаёв.

В конце июня кандидаты на пост главы МОГ выступили перед конкурсной комиссией и жителями со своими программами развития. После выступления каждый ответил на вопросы слушателей. Далее комиссия провела с ними закрытое собеседование и решила допустить всех пятерых претендентов до открытого голосования депутатов.

Напомним, уже бывшему главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ был назначен Александр Гудач.