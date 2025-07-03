В результате ДТП на трассе под Нижним Тагилом пострадали два ребёнка 

2 июля около 19:00 в ДТП на 161-м километре дороги Екатеринбург – Серов под Нижним Тагилом пострадали два ребёнка.

По информации Госавтоинспекции, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada Granta, врезалась в Honda Civic, за рулём которой был 37-летний мужчина. Honda отлетела в Mazda Familia, которой управлял 29-летний мужчина.

В результате аварии травмировались два ребёнка — девочка 7 лет и мальчик 9 лет. Они находились в автомобиле Lada Granta и были пристёгнуты ремнями безопасности в детских сиденьях. Пострадавших доставили в больницу Нижнего Тагила для оказания медицинской помощи.

«Установлено, что за рулём автомобиля находилась жительница Екатеринбурга, имеющая стаж вождения 13 лет. В течение года к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась. В момент происшествия женщина везла детей из Екатеринбурга в город Краснотурьинск, в гости. Женщина пояснила, что во время движения отвлеклась на детей, и когда вернула внимание на дорогу, перед её машиной стояли автомобили, ожидавшие левого поворота. Она применила экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Все водители, ставшие участниками ДТП, в момент аварии были трезвы.

«В районе места ДТП сотрудники дорожного надзора выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде отсутствия дорожного знака “3.2” (движение запрещено) и наличия неактуального знака “8.13” (направление главной дороги). По данному факту сотрудники Госавтоинспекции осуществлят контрольно-проверочные мероприятия и примут законное решение в отношении должностных лиц», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения, особенно следует обращать внимание на безопасную дистанцию с учётом дорожных и погодных условий.