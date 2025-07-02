Пытались заработать на патриотизме? В ФАС заявили, что заказ на установку скандального флагштока в Нижнем Тагиле отдали «Тагилдорстрою» до объявления аукциона, а в мэрии оправдались тем, что объект имеет «высокую социальную значимость»

Флагшток на улице Горошникова, который обошёлся бюджету Нижнего Тагила в 30 млн рублей, привлёк внимание прокуратуры и антимонопольного ведомства. УФАС по Свердловской области установило, что условия тендера были составлены так, что победить в аукционе мог только один заранее «подготовленный» участник — на тот момент МУП «Тагилдорстрой» (ТДС), который и получил контракт с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» фактически без конкуренции.

По условиям контракта, подрядчику нужно было изготовить флагшток за 29 дней и установить его. На практике производство такой конструкции занимает минимум два месяца. Но, как оказалось, МУП «ТДС» заказал флагшток у ООО «Горсвет-Сервис» ещё 20 мая 2024 года за 8,3 млн рублей, за два месяца до официальной публикации аукциона — 14 июня и, соответственно, задолго до подписания контракта — 8 июля. Всего «ТДС» заплатил ООО «Горсвет-Сервис» за поставку флагштока и других комплектующих чуть более 12 млн рублей. В свою очередь ООО «Горсвет-Сервис» заказал флагшток у ООО НПО «Легион» на следующий день, 21 мая, почти за 7,8 млн рублей.

Также стало известно, что МБУ «Тагилгражданпроект» передал подрядчику техническое задание ещё в марте-апреле на закрытых совещаниях, проводимых МКУ «СЗГХ» («Служба заказчика городского хозяйства») с участием проектировщиков. Документация при этом не публиковалась полностью, и другим потенциальным участникам было невозможно подготовиться к аукциону.

«Проводимые в марте-апреле 2024 года МКУ “СЗГХ” совещания с участием МУП “Тагилдорстрой”, МБУ “Тагилгражданпроект” обеспечили получение МУП “Тагилдорстрой” технических характеристик необходимого заказчику товара задолго (за два месяца) до публикации извещения о проведении электронного аукциона. Кроме того, направленные в адрес МУП “Тагилдорстрой” характеристики флагштока отсутствуют в составе размещённого в ЕИС извещения и не были доступны для ознакомления иным участникам даже с момента официального опубликования извещения. Ни один из участников рассматриваемого дела не смог пояснить конкретные причины необходимости проведения совещаний и конкретные результаты проведённых совещаний, а лишь использовали формулировки, предусмотренные законом», — говорится в решении УФАС.

Теперь всем трём организациям грозят серьёзные штрафы, МУП «Тагилдорстрой» может быть включён в реестр недобросовестных поставщиков, а руководители могут лишиться должностей. Как указано в официальном решении УФАС, никаких объективных причин для срочности закупки не было, а подготовка под одного участника подрывает принципы открытости, конкуренции и равных условий в расходовании бюджетных средств.

В администрации Нижнего Тагила намерены обжаловать решение УФАС в судебном порядке поскольку считают, что со стороны МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» нарушений законодательства не было.

«В ходе проведения конкурентной процедуры каких-либо запросов и жалоб от потенциальных участников аукциона не поступало. На участие была подана только одна заявка. При размещении извещения заказчиком была предоставлена вся необходимая проектно-сметная документация, которая позволяла неограниченному кругу потенциальных подрядчиков своевременно исполнить обязательства по контракту», — прокомментировали АН «Между строк» в мэрии.

Также в администрации отрицают факт передачи заказчиком сведений, которые могли бы предоставить преимущество АО «Тагилдорстрой» при участии в аукционе.

«Данное совещание было организовано с целью определения состояния конкурентной среды на рынке работ по благоустройству. В ходе совещания какие–либо сведения, которые могли бы предоставить преимущество АО “Тагилдорстрой”, стороной заказчика не сообщались и не передавались», — сообщили в мэрии.

В администрации города отметили также, что флагшток имеет особую социальную значимость.

«Заказчик обратил пристальное внимание комиссии УФАС по Свердловской области на обстоятельства высокой социальной значимости объекта, представляющего символ патриотизма для населения муниципального образования в условиях проведения специальной военной операции. А сроки, определённые заказчиком по контракту с сохранением конкурентной среды и с исключением рисков несостоятельности электронного аукциона, позволили открыть этот важный объект в торжественной обстановке празднования Дня города Нижний Тагил и в год 30-летия государственного флага Российской Федерации», — подчеркнули в мэрии.