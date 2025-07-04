«Уралец-ТС» в Томске разошёлся миром с «КДВ»

В четверг, 3 июля, «Уралец-ТС» провёл выездной матч с томским «КДВ» в рамках второго тура Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». Он должен был состояться ещё 20 апреля в Новосибирске, но был отменён из-за непогоды. Обе команды действовали с переменным успехом, но добиться каких-либо значимых результатов за 90 игровых минут не смогли.

В конце второго тайма арбитр добавил к основному времени ещё три минуты, но счёт не изменился: команды так и не смогли забить — 0:0.

Тагильчане набирают 20 очков и поднимаются на 5-е место. 7 июля «Уралец-ТС» на выезде сыграет с «Челябинском-2».