Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина не смогла оспорить штраф за дискредитацию ВС РФ

Художнице из Нижнего Тагила Алисе Горшениной не удалось обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который в мае оштрафовал её на 45 тысяч за дискредитацию Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

«В 2022 году Алиса Горшенина опубликовала посты в запрещённой социальной сети. Согласно проведённому лингвистическому исследованию, в текстах имеются признаки отрицания факта использования Вооружённых Сил РФ на территории Украины в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности. Публикации были доступны неопределённому кругу лиц. В апреле 2025 года сотрудники полиции обнаружили публикации и составили в отношении Горшениной протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело было направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который 5 мая, рассмотрев материал дела, признал Горшенину А. А. виновной в совершении правонарушения и назначил административный штраф — 45 тысяч рублей. В жалобе, поданной в Свердловский областной суд, защитник просил отменить постановление и прекратить производство по делу», — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Свердловский областной суд, проверив материалы дела и доводы жалобы, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения.