Художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч известную художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину за дискредитацию Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По информации издания «Вечерние ведомости», протокол был составлен из-за поста в соцсетях от 24 февраля 2022 года. Сама художница на суд не явилась, как и полицейский, составивший на неё протокол. Защитник Алисы Горшениной просил прекратить дело за отсутствием состава правонарушения, но судья этот довод не приняла.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, решение было вынесено вскоре после отбытия тагильчанкой административного ареста. В конце апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей 10 суток из-за демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Обжаловать арест девушке не удалось. В 2022 году Алиса Горшенина уже привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.