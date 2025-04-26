Художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину арестовали по статье о демонстрации запрещённой символики

Художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину арестовали на 10 суток. Как сообщает издание «Вечерние ведомости», ссылаясь на пресс-службу Ленинского районного суда, девушка будет находиться под стражей из-за демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ)

Официальной информации о том, что стало поводом для протокола, пока нет. Издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на источник утверждает, что девушку задержали после публикации радужного смайлика в одной из соцсетей. Полиция посчитала это пропагандой ЛГБТ*.

Также в отношении тагильчанки возбуждено ещё два административных дела – по статьям о дискредитации армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и пропаганде нетрадиционных отношений (часть 3 статьи 6.21 КоАП). Суд по ним пройдёт 5 мая 2025 года.

Напомним, ранее Алиса Горшенина в своих социальных сетях рассказала, что на неё неоднократно писали доносы и отменили её мастер-класс, который должен был состояться летом 2024 года в Ельцин Центре. В 2022 году художницу оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.