В Нижнем Тагиле художницу Алису Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ

В Нижнем Тагиле 18 мая в зале Ленинского районного суда рассматривалось административное дело в отношении известной художницы Алисы Горшениной по статье 20.3.3 КоАП РФ «Дискредитация Вооружённых сил РФ».

По версии следствия, Алиса 25 марта провела одиночный пикет с использованием агитационного материала — белой розы, на которой была подвязана лента с антивоенным лозунгом на чувашском и татарском языках.

В то же время сторона защиты заявила о том, что собранной доказательной базы недостаточно для вынесения обвинительного приговора. В материалах дела не было ни розы, ни ленты с антивоенным лозунгом. Адвокат считает, что следствие не доказало причастность Алисы к участию в пикете.

В итоге Алису Горшенину признали виновной и обязали выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

«Я предполагала, что такой исход вполне вероятен. Я с решением не согласна, мы будем его обжаловать. В целом я совсем не удивлена такому развитию событий», — прокомментировала АН «Между строк» постановление суда Алиса Горшенина.

Вынесенное решение стало неожиданностью и для адвоката девушки Рустама Ризванова. Он также заявил, что вердикт будет обжалован.

«Как юрист я считал, что дело будет прекращено, поскольку никаких допустимых доказательств в деле не было. Обвинение не было конкретизировано. Тем не менее мы продолжим бороться, руки у нас не опускаются. Считаю, что мы на верном пути», — рассказал АН «Между строк» Рустам Ризванов.

У сторон есть 10 дней на обжалование судебного решения.

Напомним, что ещё в апреле полиция составила протокол в отношении Алисы Горшениной по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации вооружённых сил РФ, однако 22 апреля Ленинский районный суд Нижнего Тагила вернул дело в полицию. На тот момент, по мнению суда, протокол был составлен правоохранителями неверно, а представленные материалы были неполными. Вскоре в суд было направлено новое административное дело в отношении Алисы.