Художница Алиса Горшенина стала первой в Нижнем Тагиле фигуранткой дела о дискредитации Вооружённых сил России 

В Нижнем Тагиле дело художницы Алисы Горшениной по новой статье (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) о дискредитации Вооружённых сил России будет рассматриваться в Ленинском суде 18 мая, информация об этом размещена на сайте райсуда. Художницу обвиняют в проведении антивоенной акции, за что ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Отметим, это первое дело, рассматриваемое в суде Нижнего Тагила по данной статье.

Административное дело на художницу Алису Горшенину было составлено в середине апреля. Как рассказала сама Алиса, изначально ей вменяли «участие в публичном мероприятии, проводимом в форме одиночного пикета с использованием агитационного материала». Сейчас речь идёт о белой розе, к которой была подвязана лента с антивоенным текстом на чувашском и татарском языках.

Ранее в пресс-службе суда журналисту АН «Между строк» сообщили, что материалы дела после рассмотрения их судьёй были переданы обратно в полицию из-за неполноты предоставленных обвинений. По прошествии трёх дней полиция должна была предоставить исправленный вариант протокола. 28 апреля стало известно, что дело не вернули обратно в суд, а срок возвращения документов превышен.

«Мы допустили ошибку. Видимо, дело не было ещё зарегистрировано на тот момент в электронной базе, поэтому мы сказали, что исправленного протокола не было. Судья направила дело обратно 22 или 23 апреля, и полиция за три дня вернула дело обратно», — рассказали журналисту АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Дело по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооружённых сил России в отношении Алисы Горшениной впервые поступило к судье Анне Коноплёвой 19 апреля. В какой день материалы были отправлены обратно в полицию, в суде не берутся говорить с точностью, однако утверждают, что исправленный протокол поступил вовремя — 26 апреля.