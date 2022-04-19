На тагильскую художницу Алису Горшенину завели дело о дискредитации Вооружённых сил РФ

На художницу Алису Горшенину тагильская полиция составила протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооружённых сил России. Как рассказала сама девушка АН «Между строк», изначально ей вменяли «участие в публичном мероприятии, проводимом в форме одиночного пикета с использованием агитационного материала». Речь идёт о белой розе, с которой Алиса вышла на улицы Нижнего Тагила. К цветку была подвязана лента с антивоенным текстом на чувашском и татарском языках.

«Затем протокол переделали и добавили ещё обвинение за публикацию поста в одном из Telegram-каналов. От показаний и комментариев я пока отказалась, сославшись на 51-ю статью Конституции. То есть я не подтвердила и не опровергла своё участие в акции. Назначили суд, но пока точной даты нет. У меня есть хороший адвокат, и я надеюсь, что обвинения снимут, потому что я с ними не согласна, но вероятность такого финала, конечно, мала», — рассказала художница.

По словам Алисы, в некоторых СМИ начала проявляться ложная информация о задержании и дате суда. Но девушка говорит, что в полиции её не задерживали и точная дата суда ей пока неизвестна.

В правоохранительных органах АН «Между строк» подтвердили факт возбуждения административного дела в отношении 28-летней тагильчанки по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.

Прошлым летом девушка выступала против биеннале в цирке и собрала вместе с другими участниками акции более 300 подписей, также это письмо подписали более 100 деятелей культуры. По этой же причине художница отказалась участвовать в шестой Уральской индустриальной биеннале.

Напомним, что Алиса Горшенина является участницей проектов и выставок всероссийского и международного уровня: резиденции Sondre Green в Норвегии, Уральской индустриальной биеннале, Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж». Работы Алисы выставлялись в десятках городов, среди которых Киев, Краснодар, Москва, Пермь, Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород и Лос-Анджелес.

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