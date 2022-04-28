Художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину не станут судить за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вернул в полицию дело художницы Алисы Горшениной о дискредитации Вооружённых сил РФ. По мнению суда, протокол был составлен правоохранителями неверно, а представленные материалы неполные.

Как рассказали АН «Между строк» в суде, дело по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооружённых сил России в отношении Алисы Горшениной поступило к судье Анне Коноплёвой 19 апреля. 22 апреля протокол вместе с материалами дела по указанным причинам был возвращён в отдел полиции. На то, чтобы предоставить исправленный вариант протокола, полиции давалось три дня, но обратно в суд он так и не поступил. По словам самой Алисы, из полиции или суда с ней больше никто не связывался и ни о чём не уведомлял.

Напомним, административное дело на девушку было составлено в середине апреля. Изначально ей вменяли «участие в публичном мероприятии, проводимом в форме одиночного пикета с использованием агитационного материала». Сейчас же речь шла о белой розе с антивоенным текстом на ленте, с которой Алиса вышла на улицы Нижнего Тагила. Сама художница от показаний и комментариев отказалась, не подтвердила и не опровергла своё участие в акции.

Алиса Горшенина является участницей проектов и выставок всероссийского и международного уровня: резиденции Sondre Green в Норвегии, Уральской индустриальной биеннале, Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж». Работы Алисы выставлялись в десятках городов, среди которых Киев, Краснодар, Москва, Пермь, Саратов, Екатеринбург, Нижний Новгород и Лос-Анджелес.