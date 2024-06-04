На художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину написали три доноса и отменили её мастер-класс в Ельцин Центре

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина в своих социальных сетях рассказала, что на неё написали три доноса и отменили её мастер-класс по изготовлению поделки из фетра для мам, который должен был состояться 1 июня в Ельцин Центре на выставке «Я люблю тебя, ничего не бойся» (6+). Жалобы поступили от общественного движения «Зов народа», «Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», а также содружества ветеранских организаций «За други своя».

«Я не согласна с тем, что у одних граждан больше прав, чем у других, лишь потому, что они лояльны к нынешней власти. Таким, как я, есть место в России. Я хочу, чтобы меня услышали и поняли. Если вы хотите на самом деле мне помочь, то попытайтесь понять, не закрывайтесь от меня, продолжайте сотрудничать со мной, в какой бы стране вы ни находились. Мне сейчас нужна поддержка, а не осуждение моей позиции. Ещё мне нужен адвокат», — пишет художница в своих социальных сетях.

Девушка уточняет, что обращения против неё в прокуратуру и Министерство культуры начали писать Z-блогеры.

Алиса Горшенина живёт и работает в Нижнем Тагиле. Ведёт свой анимационный клуб «Глаз» в «Доме Окуджавы», где рассказывает о видах и особенностях этого вида искусства. В 2016 году окончила факультет художественного образования НТГСПИ. С 2013 по 2016 год была участницей тагильской арт-группы Second Hand.

В 2022 году художницу оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. По версии следствия, Алиса Горшенина провела одиночный пикет с использованием агитационного материала — белой розы, на которой была повязана лента с антивоенным лозунгом на чувашском и татарском языках.