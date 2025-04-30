Художнице из Нижнего Тагила Алисе Горшениной не удалось обжаловать арест

Художнице из Нижнего Тагила Алисе Горшениной не удалось обжаловать постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, который 25 апреля назначил ей административный арест на 10 суток из-за демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Сегодня Свердловский областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения, отклонив жалобу защитника.

«Вчера к Алисе заезжал адвокат, она смогла задать ему все вопросы, которые её волновали, и получить на них ответы. Я очень надеюсь, что завтра мне наконец-то удастся увидеть Алису и поговорить с ней не только по телефону. Огромное спасибо всем вам за то, что вы поддерживаете Алису!» — написал в соцсетях муж Алисы Горшениной Сергей Власов накануне.

Напомним, также в отношении тагильчанки возбуждены ещё два административных дела – по статьям о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и пропаганде нетрадиционных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП). Суд по ним пройдёт 5 мая.