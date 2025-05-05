Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина вышла на свободу после 10 суток ареста из-за демонстрации запрещённой символики

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина освободилась из спецприёмника в Екатеринбурге после 10 суток ареста, сообщает издание «Вечерние ведомости». Девушку задержали после публикации радужного смайлика в одной из соцсетей. Полиция посчитала это пропагандой ЛГБТ*.

«Всем привет! На связи художница Алиса Горшенина. Я наконец-то дома, приняла душ, погладила котов, собираюсь вкусно поесть. Хотела сказать всем вам большое спасибо за поддержку. Я, можно сказать, в порядке, пытаюсь вспомнить, как жить на свободе. Заранее прошу прощения, но я пока не даю никаких комментариев СМИ, потому что для меня это небезопасно. Я обязательно напишу обо всём этом пост, чтобы не было вопросов. И обязательно всем отвечу, наверное, на это уйдёт несколько дней. Ещё, если это читают люди, с которыми меня связывают рабочие отношения, надеюсь на ваше понимание, я скоро вернусь в строй!», — написала художница в соцсетях.

Напомним, 25 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Алисе Горшениной административный арест на 10 суток из-за демонстрации символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Обжаловать арест девушке не удалось.

Также в отношении тагильчанки возбуждены ещё два административных дела — по статьям о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) и пропаганде нетрадиционных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП).

* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.