«Это псевдогуманизм». Депутат Нижнетагильской городской думы Никита Беркутов раскритиковал действующую в городе систему отлова бездомных собак 

Депутат городской думы Нижнего Тагила от округа № 10 Никита Беркутов рассказал в эфире «Экорадио», что вопрос бездомных животных в городе требует серьёзного обсуждения и кардинальных решений.

«Каждый вопрос, который мы рассматриваем на думе, тянет за собой ещё десяток. Заговорили о бездомных собаках — это вопрос, который, ну я не знаю… Мы себя просто как-то причёсываем, припудриваем. Боимся правду, что ли, сказать? Сколько случаев диких, страшных. Я, взрослый мужик, на Монзино еле отбился от двух собак. А пенсионер? А ребёнок?» — рассказывает Беркутов.

Также было отмечено, что план по созданию муниципального приюта в районе Рудника им. III Интернационала, где бездомных животных предполагается лечить, а после отвозить обратно на место отлова, имеет большие минусы в реализации.

«Это псевдогуманизм, на мой взгляд. Отловить собаку, привести её в приют, вылечить, накормить, чуть ли не три недели поддерживать — а потом, если не нашли хозяев, снова отвезти туда, откуда привезли. Во-первых, это затратно, а во-вторых, это вообще не решает вопрос. Не так много этих животных забирают в семьи. Тут не надо глаза закрывать. Это как у меня учитель говорил: страусиная политика. Голову в песок засунул — и думаешь, что тебя не видно», — объясняет депутат.

По словам депутата, в ряде субъектов РФ уже обсуждаются и реализуются жёсткие меры по обращению с бездомными животными. По мнению Никиты Беркутова, необходимо обсудить такой подход и в Нижнем Тагиле, предварительно проведя опрос.