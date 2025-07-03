В Ленинском районе Нижнего Тагила сменился прокурор

Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила покинул свой пост. Владимир Мартынов занимал эту должность ровно 10 лет — с 30 июня 2015 года. В минувший понедельник старший советник юстиции вышел на пенсию. Получить комментарий от бывшего руководителя надзорного ведомства о его планах после выхода на заслуженный отдых не удалось. По информации АН «Между строк», Владимир Владимирович ушёл на заслуженный отдых.

Временно исполняющим обязанности прокурора Ленинского района Нижнего Тагила назначен Денис Краузе, ранее занимавший должность заместителя Мартынова.