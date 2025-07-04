В Нижнем Тагиле найден труп 15-летней школьницы на территории лицея № 39

В ночь на 27 июня в Нижнем Тагиле на территории лицея № 39 на улице Зари было найдено тело 15-летней Анастасии.

По версии знакомых девушки, опубликованной в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», школьница ушла из дома вечером после ссоры с парнем, позже её тело обнаружили возле школы. Предварительно известно, что смерть наступила от асфиксии. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

Публикация в соцсетях вызвала бурную реакцию среди жителей города: в комментариях знакомые девушки обсуждают возможные причины трагедии. Некоторые говорят, что Анастасия в момент трагедии была не одна, а её решение вовсе не связано со ссорой с парнем.

«Интересный факт: она не одна была в тот момент. Ей дали ремень и, к сожалению, она приняла такое решение»

«Не пишите бред. И что сказали “из-за парня”, руки бы оторвать тому, кто этот бред пишет. Она у папы отпросилась к маме ночевать. Пошла гулять с подругами, веселилась. Потом убежала от них. И вот исход»

«Что за бред. Она ни с кем не ссорилась. Она отпросилась у папы к маме с ночёвкой. А там она отдыхала с подругами»