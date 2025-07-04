Мать погибшего при странных обстоятельствах 18-летнего Данила Бузина из Нижнего Тагила записала видеообращение с просьбой наказать виновных в смерти её сына

В редакцию АН «Между строк» обратилась мать погибшего при загадочных обстоятельствах в середине марта 18-летнего тагильчанина Данила Бузина Кристина Пиркуль. Женщина вместе с родными и близкими записала видеообращение, в котором просит общественность придать резонанс расследованию гибели её сына.

Кристина считает, что полиция халатно провела расследование, поскольку уголовное дело до сих пор не заведено, хотя для этого, по её мнению, есть все основания.

«Просим помощи в общественном резонансе. Парень избил моего сына, и он умер на улице. По словам экспертизы, от переохлаждения. Полиция, упорно игнорируя постановления СК, не возбуждает дело о побоях. Мы обращаемся к общественности с просьбой о распространении информации о безответственной работе РОВД в Нижнем Тагиле. 15 марта 2025 года тело моего сына, Бузина Данила Андреевича, 2007 года рождения, обнаружили на пустыре на окраине города. По всему телу — обширные гематомы. По данным экспертизы, у Данила была лёгкая степень опьянения — 0,8 промилле. С самого начала следственная проверка шла халатно. Следователь защищала подозреваемого и оговаривала моего сына. На момент обнаружения тела с 14 на 15 марта температура на улице составляла +3… +4 градуса. Данил находился на улице не более 5 часов. Также следователь не изымала записи с видеокамер, где можно было проследить путь моего сына и его преследование. После многочисленных наших жалоб следователь сменился, и показания стали меняться. Назначенный следователь отправил уголовное дело по статье “Побои”. На следующий день пришёл отказ в связи с отсутствием состава преступления. Даже после фиксации гематом и показаний свидетелей уголовное дело не было возбуждено. У Данила осталась шестимесячная дочь, он был добрым, порядочным парнем, занимался спортом, был боксёром. Он заслуживает, чтобы виновные понесли наказание», — говорит мама Данила.

Напомним, тело юноши было найдено 15 марта в 8 часов утра на территории лесничества на улице Лебяжинской. Незадолго до трагедии Данил вместе с тремя друзьями и двумя знакомыми отдыхал в клубе паровых коктейлей «Вегас» на улице Краснознамённой, 41, где позже произошёл конфликт с 26-летним поставщиком напитков в эту кальянную.

Напомним, редакция АН «Между строк» следит за ходом расследования с момента обнаружения тела. Ранее, со слов матери погибшего Данила Бузина, дело пытались закрыть 14 апреля, но семье погибшего удалось отстоять замену следователя и добиться повторной медицинской экспертизы. Также семья Данила провела собственную экспертизу и частично доказала наличие побоев и низкое содержание алкоголя в крови молодого человека.

Помимо хода дела, в распоряжении редакции АН «Между строк» есть показания знакомых и родителей Данила Бузина, которые рассказали о событиях роковой ночи, после которой нашли тело молодого человека.