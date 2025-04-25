«Мы будем бороться и докажем, что моего сына убили». Родители умершего при загадочных обстоятельствах в Нижнем Тагиле 18-летнего Данила Бузина смогли добиться дорасследования дела

Родители умершего при загадочных обстоятельствах 18-летнего Данила Бузина провели собственную независимую медицинскую экспертизу и доказали факт нанесения побоев их сыну перед смертью. Об этом АН «Между строк» рассказала мать Данила Кристина Пиркуль. Кроме того, родным парня удалось добиться того, чтобы дело не закрывали.

«Дело попытались закрыть 14 апреля, но мы этого не допустили. Следователя, который занимался этим делом, отстранили, и сейчас им занимается сам начальник Ленинского отдела СК. Результаты по экспертизе пришли, но ещё не полностью. Написали ходатайство на повторную экспертизу. Побои доказать удалось, но не все. Есть вопросы по коленному суставу, так как есть вероятность, что оно прострелено. Будет проводиться новый опрос свидетелей, изъятие видео, на котором видно, что Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) поехал догонять Данила на машине. Время смерти поставили 6:20, а пришёл он на место смерти в 3:38, но в 5:58 охранник его видели живым, что делал мой сын три часа трезвый на одном месте? На этот вопрос ответов пока нет. Дело отправили на дорасследование», — рассказала редакции АН «Между строк» мать погибшего Кристина Пиркуль.

Помимо доказательств побоев, семье Данила Бузина, по их словам, удалось доказать сфабрикованность опросов свидетелей и выявить факт опроса несовершеннолетних без присутствия родителей. Также родители доказали полную вменяемость их сына в момент смерти и отсутствие запрещённых веществ в его крови.

«Отстранили следователя, потому что люди говорили одно, а записано в протокол было другое. Мы это тоже доказали. Двух сотрудников полиции, которые тоже допрашивали несовершеннолетних без присутствия родителей — отстранили. Факт этого тоже доказан. На них завели отдельное производство», — уточнила Кристина Пиркуль.

Семья и друзья погибшего Данила Бузина намерены доказать, что их сына и друга убили.

Напомним, тело молодого человека было найдено 15 марта в 8 часов утра на территории лесничества на улице Лебяжинской. Незадолго до трагедии Данил вместе с тремя друзьями и двумя знакомыми отдыхал в клубе паровых коктейлей «Вегас» на улице Краснознамённой, 41, где позже произошёл конфликт.

Ранее редакции АН «Между строк» удалось пообщаться с родными и друзьями погибшего и узнать детали той роковой ночи.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области от комментариев воздержались.