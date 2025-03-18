Родственники и друзья погибшего в Нижнем Тагиле 18-летнего Данила Бузина рассказали АН «Между строк» подробности той роковой ночи

На минувших выходных жителей Нижнего Тагила потрясла новость о смерти 18-летнего Данила Бузина. Тело молодого человека было найдено 15 марта в 8 часов утра на территории лесничества на улице Лебяжинской. Незадолго до трагедии Данил вместе с тремя друзьями и двумя знакомыми отдыхал в клубе паровых коктейлей «Вегас» на улице Краснознамённой, 41, где позже произошёл конфликт.

Правоохранительные органы Нижнего Тагила провели судебно-медицинскую экспертизу и назвали предварительную причину смерти — переохлаждение. Родители, друзья и жена погибшего не согласны с выдвинутой версией. В течение трёх дней они добиваются возбуждения уголовного дела, предоставляя силовикам фото- и видео доказательства (имеются в распоряжении редакции).

Редакция АН «Между строк» провела собственное расследование и узнала, что произошло в ночь на 15 марта с Данилом Бузиным. Наш журналист побеседовала с отцом и матерью погибшего. Кристина Пиркуль убеждена, что её сына убили.

«Данил был очень спокойным человеком, особенно когда у него появилась собственная семья. Да, раньше он мог гулять, иногда выпивать, но всегда в адекватном состоянии вечером приходил домой. Когда Алина стала его женой, он много работал, в последнее время — на двух предприятиях. Ещё он был спортсменом и занимался боксом. В этот вечер он предупредил, что пойдёт со своим другом в кальянную, и сказал, что скоро вернётся, ведь ему завтра на работу. Он даже попросил своего друга оставить у себя телефон и обручальное кольцо, чтобы ненароком не потерять. Данил всегда был очень внимательным», — вспоминает Кристина Пиркуль.

Вечером 14 марта Данил сообщил своей жене Алине, что будет ночевать у родителей, потому что боялся проспать на работу. О намерении посетить развлекательное место он не сказал.

Редакции АН «Между строк» удалось связаться с очевидцем событий Валерией — знакомой Данила. Она рассказала о том, что произошло до момента ухода погибшего из «Вегаса».

«С Данилом мы знакомы очень давно, раньше гуляли в одной компании. Мне написал друг Данила — Вова и позвал погулять, ещё они пригласили Дашу и Егора, они тоже мои хорошие знакомые. Мы встретились в парке, они выпивали. Позже мы зашли в магазин и купили перекусить, а потом вернулись в парк. Мальчики общались между собой, а мы с Дашей обсуждали мои дела. Кто-то из ребят предложил пойти в “Вегас”. Честно, я очень не люблю это место, потому что там часто собираются несовершеннолетние и вечно случаются разборки. Даша тоже не хотела идти, но ребята уговорили её, и мы все вместе направились туда. Пока мы шли, получилось так, что разделились, и решили позвонить Данилу, чтобы спросить, где они. На тот момент мальчики дошли до магазина “Монетка”, а мы подошли к кальянной, ребята присоединились позже. Сидели за столом, танцевали, я Дашу уводила в уборную, ей было плохо. В какой-то момент какая-то девушка случайно толкнула Данила, началась перепалка, и он её ударил, оба были под действием алкоголя. Потом началась драка, их разнимали, ну и чтобы все успокоились, ребята вышли на улицу. Я тоже пошла туда посмотреть, что происходит. Вышла и увидела, что с Данилом общается какой-то мальчик, а рядом ревущая девочка, которую он ударил. Как я поняла — это её парень общался. После туда ввязалась другая девочка, она была пьяна и налетела на Данила, ударила его по лицу. Одну девочку зовут Ксения, другую — Лена. В защиту этой дамы на Данила напал Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) и два раза ударил его в лицо. Я, когда показания давала, всё рассказала, ещё Сергей утверждал, что он никого не бил», — рассказала Валерия журналисту АН «Между строк».

По словам матери Данила, после драки её сыну стали угрожать расправой.

«Данил сначала не поверил и просто остался стоять возле кальянной. Увидев толпу людей, он испугался и побежал. Началась погоня, но без машин догнать его не получилось. Тогда они сели в автомобили и поехали следом. После этого моего сына никто не видел. Нападавший, по словам очевидцев, возвращался туда на 5 минут и снова уехал. Всё это происходило в районе полуночи. Полиция сказала, что в 6:00 они провели опрос охранников, к которым стучался Данил, но те его не пустили. У меня много вопросов: где 5 часов находился мой сын?» — рассказала подробности мать погибшего Ксения Пиркуль.

«Я приехал туда уже позже. Мне позвонили и сказали, что Данил оставил какие-то вещи. Вова, наш друг, всё это время был внутри и не мог адекватно воспринимать ситуацию из-за алкоголя. Сергей очень задиристый и старше нас, ему 26 уже. Пытался и мне показать характер раньше, но, видимо, отыгрался на Даниле», — говорит брат Данила Бахромбек Азизов.

Около 9 часов утра полиция пригласила семью Данила Бузина на опознание тела. Также родным показали фотографии с места обнаружения сына. По мнению родителей, тело находилось в нетипичной позе: руки раскинуты, одна нога согнута, кофта на одной руке, отсутствие кроссовка и тряпка с каплями машинного масла под головой.

«Мы написали председателю СКР Александру Бастрыкину, связались со СМИ, и хотим добиться правды и справедливости. У моего сына нет вредных привычек и зависимостей, а перед людьми его выставили именно таким», — утверждает Ксения Пиркуль.

В настоящий момент семья Данила готовится к похоронам. Родители и жена намерены добиться возбуждения уголовного дела и наказания причастных к смерти их сына и мужа.