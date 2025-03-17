В Нижнем Тагиле полиция расследует загадочную смерть 18-летнего парня

Накануне в городских пабликах и СМИ появилась информация о том, что 15 марта возле лесничества на улице Лебяжинской в Нижнем Тагиле обнаружено тело 18-летнего парня.

«По предварительным данным, конфликт произошёл в помещении кальянной на улице Краснознамённой около 5 часов ночи. Тело одного из участников ссоры — 18-летнего молодого человека, было обнаружено впоследствии утром сторожем возле лесничества на улице Лебяжинской. По данному сообщению выезжали сотрудники территориального отдела полиции, представитель Следственного комитета и медицинский эксперт. При внешнем осмотре тела криминальной составляющей смерти не обнаружено. Информация, опубликованная в Cети, о погоне за молодым человеком, а также о том, что он является сиротой, своего подтверждения в настоящее время не получила. Сыщики уголовного розыска и участковые проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора, опрашивают граждан, проверочные мероприятия продолжаются», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

К ходу расследования подключился СУ СК по Свердловской области.

«Для проверки данных, и установления точной причины смерти следственными органами СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Францишко Богдану Валерьевичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК.

Осмотр места происшествия уже проведён, проходят допросы свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти. Также исследуется информация о возможном конфликте молодого человека в кальянной на улице Краснознамённой в Нижнем Тагиле в ночь на 15 марта.

«В ночь на 15 марта молодой человек 2007 г.р. в клубе паровых коктейлей “Вегас”, расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, 41, находясь в алкогольном опьянении, вступил в конфликт с девушкой, а затем уже на улице с молодым человеком (установлено, что среди участников конфликта не было иностранных граждан). После чего потерпевший скрылся в неизвестном направлении. Возле лесничества “Лебяжье” его видели в 6:00 в алкогольном опьянении. В 8:00 уже прохожие обнаружили его тело. По предварительным данным, телесных повреждений у молодого человека не обнаружено. Вскрытие назначено на 17.03.2025», — сообщили детали в МЦУ Нижнего Тагила.

Сотрудники Следственного комитета и полиции устанавливают все детали случившегося.