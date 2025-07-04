«Уралвагонзавод» объявил набор выпускников школ на бесплатное целевое обучение в технических вузах и колледжах

«Уралвагонзавод» предлагает получить среднее профессиональное и высшее образование по договору целевого обучения. В 2025 году программа доступна более чем для 150 выпускников 9 и 11 классов, а также для студентов, которые уже обучаются профессии. Приём заявок начался и продлится до 31 июля.

«Программа целевого обучения — это хороший старт для выпускников школ, которые могут получить качественное образование в лучших технических высших и средних профессиональных учебных заведениях страны. Целевой набор — это не страховка, а путёвка в жизнь, первый шаг в построении карьеры. Многие “целевики” успешно трудятся на УВЗ и достигают новых высот, так как им проще освоиться на предприятии. Мы крайне заинтересованы в молодых специалистах и готовы обучить, помочь и оказать всестороннюю поддержку», — отмечает директор центра подготовки персонала УВЗ Сергей Васильев.

Студенты смогут не только получить качественное бесплатное образование, но и гарантированное трудоустройство на одном из ведущих машиностроительных предприятий страны. В программе может участвовать любой желающий из России.

В 2025 году «Уралвагонзавод» предлагает выбор из около 20 инженерных и технических специальностей в пяти вузах: Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ», Уральском государственном лесотехническом университете, Уральском государственном горном университете, Уральском федеральном университете имени Б. Н. Ельцина и Уральском государственном университете путей сообщения (филиал в Нижнем Тагиле). Выпускники смогут освоить профессии в таких областях, как строительство, металлургия, машиностроение, электроника, информатика, автоматизация и других.

Обучение для студентов бесплатное, а одно из главных преимуществ — получение корпоративной стипендии, равной 150% от государственной. Для иногородних студентов предоставляется жильё.

Каждый студент имеет возможность пройти оплачиваемую производственную практику на «Уралвагонзаводе», решая реальные производственные задачи. С третьего курса завод готов принимать учащихся на работу по выбранной специальности. Им помогут освоить нюансы профессии опытные наставники-практики, что позволяет «целевикам» одновременно получать образование и профессиональный опыт. В подготовке курсовых и дипломных работ им будут содействовать ведущие специалисты УВЗ, за каждым выпускником будет закреплен куратор.

Кроме того, более 20 направлений для обучения предлагают социальные партнёры «Уралвагонзавода»: Нижнетагильский машиностроительный техникум, Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса, Нижнетагильский государственный колледж имени Н. А. Демидова и Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А. А. Евстигнеева.

Среди специальностей — технологии машиностроения, дефектоскопия и электромонтаж. Поступающие в средние специальные учебные заведения могут сообщить о желании учиться по целевому набору в приёмной комиссии при подаче документов, а после выпуска продолжить обучение в вузах с поддержкой УВЗ.

«После окончания обучения в вузе при трудоустройстве на “Уралвагонзавод” работник получает статус молодого специалиста. В этот момент на него начинают распространяться все меры социальной поддержки, социальные гарантии и выплаты, действующие на предприятии. Это медкомиссия за счёт работодателя, обслуживание в современном медицинском центре, ежегодная индексация заработной платы, дотация на питание, оздоровление в санаториях России. Кроме того, можно воспользоваться жилищной программой, в которую входит льготная аренда жилья и компенсация процентов по ипотеке. Молодой специалист также может рассчитывать на различные виды стимулирующей и материальной помощи при трудоустройстве (подъёмные), вступлении в брак, рождении ребёнка и т. д. Раскрыть таланты и способности молодому работнику поможет молодёжная организация “Уралвагонзавода” — одна из крупнейших среди предприятий Уральского региона. На УВЗ ежегодно проходят десятки образовательных, спортивных, творческих и других мероприятий для молодёжи», — сообщили в пресс-службе предприятия.

По всем вопросам выпускникам необходимо обратиться в Центр подготовки персонала «Уралвагонзавода» по адресу Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, кабинет 114, телефон 8 (3435) 344-454.