Под Нижним Тагилом найдено поселение древнего человека. Археологи считают, что в окрестностях города могут быть обнаружены и другие интересные памятники

К северу от Нижнего Тагила, недалеко от села Балакино, на реке Тагил при проведении разведки археологи нашли стоянку (поселение) древних людей эпохи энеолита (конец IV–III тысячелетие до н. э.). Находка, названная «Стоянка Катаба V», получила статус объекта культурного наследия (ОКН).

Археологическая разведка на этом участке была необходима для того, чтобы узнать, может ли артель старателей «Нева» вести здесь разработку золота. По заказу артели разведку проводила «Екатеринбургская специальная научно-реставрационная проектная мастерская» (ООО «ЕСНРПМ»).

После обнаружения находки и получения ею статуса ОКН работы по добыче золота проводиться не будут. Согласно приказу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, на данном участке запрещается «проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта и его отдельных элементов». Площадь участка составляет 1,3 тысячи кв. метра.

Согласно историко-культурной экспертизе, в ходе разведки были найдены 6 предметов, относящиеся к быту древних людей, в том числе фрагмент керамики с орнаментом.

«Для внесения стоянки “Катаба V” в реестр ОКН была проделана огромная работа. Обычно, частные золотодобытчики работали без проведения экспертизы земельных участков. И эта история, можно сказать, уникальный случай. Надеюсь, это войдёт в систему, а значит, в окрестностях Нижнего Тагила может появиться больше работы для археологов и будут новые находки. В этих местах, где обнаружили стоянку, есть несколько интересных памятников, зимой мы с коллегами занимались тем, что делали координаты по этим памятникам. Хочется поблагодарить сотрудников Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области Андрея Владимировича Старкова и Сергея Евгеньевича Чаиркина за ту работу, которая была проделана», — прокомментировал АН «Между строк» археолог-эксперт Максим Баранов.

Ранее известный уральский режиссёр Алексей Федорченко заявил о планах снять фильм про Горбуновский торфяник под Нижним Тагилом, который знаменит уникальными археологическими находками.