Известный уральский режиссёр Алексей Федорченко планирует снять фильм про Горбуновский торфяник под Нижним Тагилом. В программе «Акцент» на ОТВ он рассказал, что среди сделанных там находок есть глиняные таблички с протошумерскими текстами, о которых было бы интересно снять картину.

«Рядом с Нижним Тагилом есть Горбуновский торфяник. Цивилизация, видимо, та же самая, что и Шигирский идол. Она немножко моложе, потому что возраст Шигирского идола оценивается в 9-10 тысяч лет, а горбуновские артефакты — это 4-4,5 тысячи лет. Но среди этих деревянных артефактов, которые выставлены на обозрение в музее, есть две глиняные таблички с протошумерскими надписями. В Тагиле, в торфянике — шумерские тексты. Мне это очень интересно, и вот про эти таблички обязательно сниму», — рассказал режиссёр.

В 2010 году его фильм «Овсянки» представлял Россию в конкурсной программе 67-го Венецианского кинофестиваля, где удостоился нескольких призов, председателем жюри фестиваля в этом году был Квентин Тарантино.

«Сейчас так сложно планировать, тем более — на несколько месяцев. Если всё будет нормально — в этом году я хочу снять эпизод для документального альманаха “Лета и Мнемазина”, точнее пока не скажу — не знаю, если разработки на торфянике идут, то снять и их», — прокомментировал АН «Между строк» Алексей Федорченко.

Горбуновский торфяник — археологический памятник, расположенный в 8 км на юг от Нижнего Тагила. Первые находки здесь были сделаны в 1908 году в процессе торфоразработок. В научный оборот их ввели Н. Ф. Топорков и археолог-краевед Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) М. О. Клер. На Горбуновском торфянике в разные годы работали известные археологи Д. Н. Эдинг, О. Н. Бадер, А. Я. Брюсов, В. М. Раушенбах, Ю. Б. Сериков, А. Ф. Шорин.