В центре Нижнего Тагила в самодельном шалаше обнаружен труп мужчины с татуировкой на всю спину 

Сегодня утром, 3 июля, в центре Нижнего Тагила, около офисного здания на улице Серова, 14, был обнаружен труп.

Тело мужчины, ведущего асоциальный образ жизни, было найдено в подлеске неподалёку от парковки. В месте, окружённом различным мусором, он устроил временное укрытие из подручных средств, где, по всей видимости, проживал.

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, однако правоохранительные органы продолжают работу по установлению личности умершего и всех обстоятельств случившегося.