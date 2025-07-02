В Нижнем Тагиле наркокурьера осудили на 15 лет колонии строгого режима

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор жителю Пермского края Андрею Е., обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и двух покушениях на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«Преступная деятельность мужчины началась в мае 2022 года, когда он прибыл из Пермского края в Нижний Тагил с заранее спланированной целью — распространение наркотиков. В составе группы лиц, которая специализировалась на незаконном обороте наркотиков, он находился в качестве курьера. Группа действовала по отлаженной схеме, используя современные технологии и методы конспирации. Уже в июле 2022 года Андрей был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра при нём, а затем и по месту его жительства, были обнаружены свертки с наркотическими веществами, а также весы для дозировки и средства для упаковки. В телефоне мужчины была обнаружена переписка с оператором интернет-магазина, занимающегося незаконной продажей наркотиков, и фото мест закладок с указанием координат, которые служили ориентирами для курьеров. В ходе расследования у осужденного было изъято более 12 граммов наркотических веществ», — рассказали в пресс-службе суда.

В суде Андрей вину не признал и от дачи показаний отказался.

Приговором Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.