«Я самый скандальный исследователь тайн». В День уфолога известный блогер-радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерёв поделился с АН «Между строк» историями мистических расследований

Сегодня, 2 июля, во всём мире отмечают День уфолога. В честь этого необычного праздника мы пообщались с известным блогером-уфологом и исследователем-радиолюбителем из Нижнего Тагила Валентином Дегтерёвым.

Известность мужчина получил в 2012 году, когда сделал сенсационное заявление о перехвате сигнала бедствия от экипажа АН-2, потерпевшего крушение на севере Свердловской области. Он уверял, что обломки кукурузника следовало искать в 120 километрах от Серова. Не смутило тагильчанина даже то, что с момента исчезновения самолёта на тот момент прошло уже 3 месяца. Дегтерёв стал мелькать в повестке местных и федеральных СМИ, но спустя время выяснилось, что уфолог всё-таки ошибся: обломки самолёта были найдены в другом месте.

В июне 2015 года Валентин Дегтерёв обнаружил огромную летающую тарелку с помощью интернет-сервиса «Google Карты». По словам исследователя, НЛО потерпело крушение во льдах Антарктиды. В июле того же года он нашёл место аварии рейса 370 «Малайзийских авиалиний», пропавшего в 2014 году. В 2022 году заметил в небе неопознанный летающий объект. А в апреле 2025 года снял на видео необычное явление.

Тагильчанин рассказал АН «Между строк» о том, как стал увлекаться различными расследованиями паранормального, доводилось ли ему лично сталкиваться с необъяснимыми явлениями, верит ли он в существование инопланетян и многом другом.

— Валентин, расскажите, почему вы стали увлекаться различными расследованиями необъяснимого и паранормального?

— Скучно было. Нашёл свою нишу в интернете. Оказалось довольно увлекательное занятие. Занимаюсь этими, если это можно так назвать, расследованиями лет 15 уже.

— Помните ли вы своё первое и самое интересное расследование?

— Если честно, то уже и не помню своё первое расследование — прошло много времени. А самая интересная и захватывающая работа — перевод рукописи Войнича (иллюстрированный кодекс, написанный неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. До сих пор официально не расшифрован. — Прим. ред.). Я догадался, как перевести изображение в правильный вид, затем перевёл через компьютер как арабский текст. Получилось произведение в 400 страниц текста с огромным количеством данных, дат и исторических персонажей средневекового Востока. Скриншоты взял на сайте библиотеки Йельского университета. Перевод действительно фантастический получился, хотя компьютер переводил с исходного текста. Это было в 2020 году, в период эпидемии коронавируса. Сейчас у меня дома лежит рукопись, отпечатанная на принтере, иногда сам перечитываю с огромным интересом. Некоторые сведения я проверил, они действительно существуют в истории. Интересно, что я такого снова уже сделать не смогу. Это получилось очень случайно.

— Как вы решили завести блог — и как получилось, что журналисты начали обращаться к вам за комментариями?

— Я оказался свидетелем истории с пропавшим в 2012 году самолётом АН-2 в окрестностях Серова. Записал странные радиосигналы в эфире, думал, что это сигналы рации пропавшего самолёта. Пытался их расшифровать и начал фантазировать. Самолёт нашли через 11 месяцев недалеко от Серова, но установить точное время падения не смогли. Думаю, он упал и разбился на обратном пути, после того как два месяца провёл на вынужденной посадке в тайге. Так что я не сильно ошибся тогда. После этого я занялся разными проектами, мне стало интересно. Но интервью у меня берут с 2017 года из-за моих работ по исследованию трагедии на перевале Дятлова. Неделю назад я был в Москве на программе Андрея Малахова. Программа будет очень сенсационной.

— Какую из своих работ вы бы назвали самой громкой?

— Да все мои работы так или иначе громкие и скандальные. В этом отношении я — самый скандальный исследователь тайн.

— Что люди чаще всего принимают за НЛО?

— Я не особо изучал тему НЛО. Чаще всего за них принимают объекты техногенного характера: машины, самолёты, спутники.

— Доводилось ли вам лично сталкиваться с необъяснимыми явлениями?

— Любые явления имеют объяснения, если хорошо разобраться. Да, в моей жизни было много интересного. Но я не думаю, что это какая-то совсем уж загадка. Например, в 2019 году я пошёл утром на работу, благо смена начиналась в 12:00. Было начало октября. Вышел и увидел, что во дворе белый туман, довольно густой. Не обратил внимания, вошёл туда. Тут же вышел в своём дворе, но он сильно отличался от настоящего: пустой, холодно, тишина, нет машин. Довольно долго шёл и наконец вышел из двора на улицу. При этом опоздал на работу, так как прошло более двух часов, хотя, по моим ощущениям, я шёл не более 10 минут. Видимо, это был провал во времени или какая-то параллельная реальность, но ощущения жуткие: холодно, тишина, никого нет вокруг. Я так и не понял, что это было. Самая странная вещь в моей жизни.

— Верите ли вы в существование инопланетян?

— Космос огромен, поэтому инопланетяне — это абсолютная реальность.

— Есть ли вероятность контакта с внеземной цивилизацией в ближайшем будущем?

— Не уверен, что на этом этапе с нами кто-то вступит в контакт. Скорее всего, это произойдет очень и очень не скоро. Для этого человечеству нужно отказаться от своей агрессивности.

— Расскажите о последних наблюдениях.

— В последнее время фактически нет интересных наблюдений НЛО. Спад активности.

— Как вы относитесь к критике в свою сторону?

— Нормально, критика нужна любому. Оскорбления не люблю, это не критика.