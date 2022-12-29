Блогер-уфолог из Нижнего Тагила заметил в небе неопознанный летающий объект

Известный тагильский уфолог и радиолюбитель Валентин Дегтерёв снял на видео необычный объект, который он сегодня заметил в ночном небе. По словам исследователя, НЛО пролетел над городом и внезапно исчез.

«Огромный по размеру шаровидный объект пролетел сегодня над Нижним Тагилом в 07:30 утра. Пропал так же внезапно, как и появился. Успел его заснять на камеру смартфона», — комментирует видеозапись Валентин.

Несмотря на плохое качество записи, в небе на видео можно рассмотреть яркую точку, которая мало похожа на звезду. Узнать подробности у автора видео на момент публикации не удалось.

Дегтерёв — тагильский блогер, уфолог и радиолюбитель. Известность мужчина получил в 2012 году, когда сделал сенсационное заявление о перехвате сигнала бедствия от экипажа АН-2, потерпевшего крушение на севере Свердловской области. Мужчина уверял, что обломки кукурузника следовало искать в 120 километрах от города Серова. Не смутило мужчину даже то, что с момента исчезновения самолёта на тот момент прошло уже 3 месяца. Так Дегтерёв стал мелькать в повестке местных и федеральных СМИ, а спустя время выяснилось, что уфолог всё-таки ошибся, ведь обломки техники были найдены в другом месте.