Блогер-уфолог из Нижнего Тагила снял на видео необычное явление

Известный тагильский уфолог и радиолюбитель Валентин Дегтерёв снял на видео необычный объект, который он заметил в небе в ночь на 20 апреля. В этот раз исследователь даже не предположил, что именно ему удалось увидеть.

«Очень странное явление было сегодня ночью в небе над Нижним Тагилом. Приблизительно в 2 часа ночи», — написал тагильчанин на своей странице во «ВКонтакте».

Несмотря на плохое качество записи, в небе на видео можно рассмотреть розовое пятно, которое застыло на месте на несколько минут.

Дегтерёв — тагильский блогер, уфолог и радиолюбитель. Известность мужчина получил в 2012 году, когда сделал сенсационное заявление о перехвате сигнала бедствия от экипажа АН-2, потерпевшего крушение на севере Свердловской области. Мужчина уверял, что обломки кукурузника следовало искать в 120 километрах от города Серова. Не смутило мужчину даже то, что с момента исчезновения самолёта на тот момент прошло уже 3 месяца. Так Дегтерёв стал мелькать в повестке местных и федеральных СМИ, а спустя время выяснилось, что уфолог всё-таки ошибся, поскольку обломки техники были найдены в другом месте.