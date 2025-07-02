Депутаты ЗакСО предложили усилить работу по вовлечению детей в дополнительное образование и летний досуг

На 45-м заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрели исполнение закона «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

С информацией об исполнении закона выступил замминистра образования региона Евгений Бирюк. Он отметил, что территориальные комиссии по делам несовершеннолетних проводят работу по информированию граждан о требованиях закона в форме бесед, лекций, родительских собраний и классных часов. В связи с административными правонарушениями требований этого регионального закона за 2023 год в отношении родителей (законных представителей) было составлено 2779 протоколов, за 2024 год — 2615, за первый квартал 2025 года — 426. Количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, снизилось на 31,1 %. Если в 2023 году в регионе было 499 таких правонарушений, то в 2024-м зафиксировано 344 правонарушения. На 28% сократилось количество правонарушений, совершённых подростками ночью в общественных местах (в 2023 году – 246 правонарушений, в 2024-м – 177).

Обсуждение вопроса вызвало достаточно бурную реакцию со стороны депутатов. Парламентарии отметили, что на фоне снижения показателей подростковой преступности в целом по Свердловской области, на территории 24 муниципалитетов региона количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, наоборот, растёт. Депутаты также обратили внимание на хулиганские выходки детей и молодёжи на территории торговых центров и в общественных местах.

«Это вопрос достаточно серьёзный. Сегодня, на наш взгляд, замминистра образования недостаточно полно представил информацию по этому вопросу. К сожалению, дети, которые находятся на улице, зачастую ведут себя некорректно, и мы не поняли, какая работа с ними проводится. У нас в летнее время много лагерей, в том числе палаточных, созданы условия для детского отдыха. Детей нужно вовлекать, приглашать в волонтёрские движения. Пока у депутатов много вопросов, будем и дальше контролировать исполнение данного закона, принятого ещё в 2009 году. Пятнадцать лет уже этому закону, и мы считаем, что должна быть положительная динамика в его исполнении», — подчеркнула председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

По итогам обсуждения депутаты решили оставить исполнение этого закона на своём контроле. Они также предложили областному правительству и органам местного самоуправления большой комплекс рекомендаций для принятия мер по профилактике детской уличной безнадзорности. Например — провести информирования детей, родителей, педагогов и предпринимателей о недопустимости нахождения детей в опасных местах, а также в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. Вовлекать родителей в деятельность по профилактике детской уличной безнадзорности через участие в школьных родительских советах и формирование института «семейных наставников» для трудных подростков. Парламентарии также обратили внимание на проблему заброшенных зданий, в которых собираются подростки. В частности, депутаты рекомендовали органам местного самоуправления муниципалитетов организовать проведение мониторинга общественных пространств (включая торгово-развлекательные центры, заброшенные здания, несанкционированные точки продажи алкоголя и табака) для включения таких мест в перечень объектов, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей.

«Реализация данного закона — это межведомственная задача, в решении которой принимают участие педагоги, школы, комиссии по делам несовершеннолетних, полиция, представители общественности, волонтёры. Мы, как депутаты, держим этот вопрос в зоне своего внимания и контролируем его исполнение. У себя на комитете заслушиваем специалистов, потом выносим на пленарное заседание Законодательного собрания. И на сегодня есть позитивная динамика, во многих территориях количество правонарушений среди несовершеннолетних снижается. Но, с другой стороны, есть города, где этот показатель растёт. И сегодня мы понимаем, что снимать этот вопрос с депутатского контроля преждевременно. Поэтому мы подготовили целый перечень рекомендаций в адрес правительства области и органов местного самоуправления, что, с нашей точки зрения, необходимо сделать, чтобы усилить, активизировать эту работу, повысить её эффективность», — прокомментировал АН «Между строк» председатель комитета по социальной политике ЗакСО Вячеслав Погудин.

Напомним, в Нижнем Тагиле за 9 месяцев 2024 года, по данным городского УВД, был зафиксирован рост количества преступлений, совершëнных несовершеннолетними, на 23% — с 90 до 112, а число преступлений, совершëнных подростками в группах, возросло на 160% — с 20 до 52. Из 112 преступлений, совершëнных 76 подростками, возраст 14–15 лет имеют 33 человека, 16–17 лет — 43.