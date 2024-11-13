В Нижнем Тагиле ухудшается криминогенная обстановка и растёт подростковая преступность

За 9 месяцев 2024 года в Нижнем Тагиле органами внутренних дел зарегистрировано 4330 преступлений, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ненамного, но увеличился общий процент раскрываемости — с 67,7% до 71,3%. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал заместитель председателя Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» Леонид Мартюшёв.

По информации, которую предоставил начальник управления Ибрагим Абдулкадыров, в 2024 году раскрыты все 14 убийств (7 в прошлом году), 52 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (39 в 2023 году), в том числе со смертельным исходом — 100% (в 2023 — 7, в 2024 — 12) и изнасилования (в 2023 — 4, в 2024 — 11).

Снизилось количество грабежей (в 2023 — 84, в 2024 — 76) и квартирных краж (в 2023 — 31, в 2024 — 13), но значительно выросло число случаев разбоя (в 2023 — 2, в 2024 — 13). Участились случаи незаконного оборота наркотических веществ — 834 против 597 в 2023 году.

«На обстановку в городе оказывает влияние и то, что на территории Нижнего Тагила осуществляют работу 7 учреждений системы исполнения наказаний. Общее количество осуждëнных лиц, отбывающих наказание, на сегодняшний день составляет 5960 человек. За 9 месяцев 2024 года из мест лишения свободы освободились 1678 человек (в 2023 — 1721), из них официально остались проживать в Нижнем Тагиле и поставлены на соответствующие учëты 305 человек (в 2023 — 329). За 9 месяцев 2024 года лицами, ранее судимыми, совершено 1388 преступлений (в 2023 — 1484, снижение на 6,5%), что составляет 32,0% от общего числа всех преступлений, зарегистрированных на территории города», — говорится в докладе.

Зафиксирован рост количества преступлений, совершëнных несовершеннолетними, на 23% — с 90 до 112, а число преступлений, совершëнных подростками в группах, возросло на 160% — с 20 до 52. Из 112 преступлений, совершëнных 76 подростками, возраст 14–15 лет имеют 33 человека, 16–17 лет — 43.

При этом в тагильской полиции отмечают тяжёлое положение с кадрами — некомплект составляет 20,5%, или 378 человек. Только за 9 месяцев текущего года из органов внутренних дел в Нижнем Тагиле уволились 162 сотрудника.