«Учитель сказала, что все мы “винтики”». Педагоги в тагильских школьных чатах призывают  родителей учеников подписаться на соцсети врио главы региона Дениса Паслера

Накануне в школьных родительских чатах Нижнего Тагила появилось сообщение от педагогов с просьбой подписаться на официальные страницы временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Дениса Паслера в соцсетях. Об этом АН «Между строк» рассказала тагильчанка Любовь Успенская и подтвердили в нескольких учебных учреждениях.

«Уважаемые родители! В целях получения достоверной информации о мероприятиях, событиях и новостях Свердловской области необходимо сегодня, 30 июня, до 12:00 подписаться самим на все соцсети Дениса Паслера. Ссылки смотрите ниже, также направляем плакат для подписки. Сообщить мне до 12:00 о том, что подписались. Большое спасибо», — сказано в сообщении.

По словам женщины, информация поступила в родительский чат на платформе «Сферум» от учителя.

«Ребёнок учится в Центре образования № 1. Учитель сказала, что все мы “винтики”. В настоящее время трое активных родителей подписались, остальные — молчат. Но, может, всё-таки это должно быть добровольно?» — возмущается тагильчанка.

Журналист АН «Между строк» обратился за комментарием в Центр образования № 1. Там попросили перезвонить через 15 минут, однако при повторном звонке трубку никто не взял.

«Связались с управлением образования, от них такой просьбы для родителей не поступало. Можем предположить, что администрация школы оповестила для получения достоверной информации», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

По информации АН «Между строк», аналогичные сообщения поступили и родителям учеников школы № 45. А в школе № 64 классных руководителей просят предоставить начальству список аккаунтов родителей учащихся с указанием, на страницы Дениса Паслера в каких социальных сетях они подписались.

Напомним, ранее тагильчане обратили внимание на билборды и брошюры с информацией о временно исполняющем обязанности губернатора Свердловской области Денисе Паслере. Материалы размещены по городу — на улицах, в заведениях общественного питания, муниципальных учреждениях и парках.

В середине июня журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы выяснить, знают ли они, кто сейчас возглавляет Свердловскую область, и что они могут рассказать о Денисе Паслере. Что отвечали горожане — смотрите в нашем видеоопросе.