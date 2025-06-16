«Молодой, красивый, высокий». Знают ли тагильчане, кто такой Денис Паслер? (ВИДЕООПРОС)

10 июня были утверждены сроки проведения досрочных выборов губернатора Свердловской области. Они состоятся в единый день голосования — 14 сентября 2025 года. Согласно указу президента Владимира Путина от 26 марта, временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен Денис Паслер. Он хорошо знаком журналистам региона, поскольку возглавлял областное правительство с 2012 по 2016 год. Однако рядовые свердловчане знают о нём совсем немного, а некоторые даже не узнают его по фотографии.

Журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы выяснить, знают ли они, кто сейчас возглавляет Свердловскую область, и что они могут рассказать о Денисе Паслере. Что отвечали горожане — смотрите в нашем видеоопросе.