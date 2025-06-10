Политика

Досрочные выборы губернатора Свердловской области назначены на 14 сентября

10.06.2025 11:17
Досрочные выборы губернатора Свердловской области назначены на 14 сентября

Законодательное Собрание Свердловской области 10 июня приняло постановление «О назначении досрочных выборов губернатора Свердловской области». Выборы назначены на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, сообщили в облизбиркоме. 

Выдвижение кандидатов начнётся в день, следующий за днём опубликования постановления о назначении выборов. 

«Мероприятия по выдвижению кандидатов должны проводиться строго в рамках этапа выдвижения. О проведении такого мероприятия необходимо направить извещение в Избирательную комиссию Свердловской области: при проведении мероприятия в Екатеринбурге — не позднее чем за один день; при проведении в ином городе — не позднее чем за три дня. Также извещение направляется в ГУ Минюста России по Свердловской области», — отмечают в облизбиркоме.

В десятидневный срок со дня опубликования постановления о назначении выборов Избирательная комиссия Свердловской области может принять решение о проведении голосования на данных выборах в течение нескольких дней подряд.

Постановление о назначении выборов вступает в силу со дня его официального опубликования в «Областной газете». 

Со дня опубликования постановления будет вестись прием уведомлений от СМИ, организаций и ИП о готовности размещать и/или изготавливать агитационные материалы, предварительно опубликовавших размер и условия оплаты соответствующих услуг (работ).

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