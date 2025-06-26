«Похоже, всё это сделано для того, чтобы тагильчане могли лучше его узнать». Жителей Нижнего Тагила знакомят с врио главы региона Денисом Паслером через билборды и брошюры

Жители Нижнего Тагила обратили внимание на билборды и брошюры с информацией о временно исполняющем обязанности губернатора Свердловской области Денисе Паслере. Материалы размещены по городу — на улицах, в заведениях общественного питания, муниципальных учреждениях и парках.

«Сначала я увидела плакат президента и врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера при входе в Городской дворец молодёжи — удивилась. А когда выходила, заметила у выхода стойку с брошюрами, где рассказывалось о главе региона. Ещё большее удивление вызвал плакат с его изображением на кассе в парке имени А. П. Бондина. Позже такие же материалы попались на глаза в кафе, а затем — и на городских билбордах. Похоже, всё это сделано для того, чтобы тагильчане могли лучше его узнать», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» ответили, что материалы с краткими сведениями о Денисе Паслере размещены в помещениях, занимаемых органами государственной власти Свердловской области и бюджетными учреждениями, для реализации положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Досрочные выборы губернатора Свердловской области официально будут проходить в течение трёх дней — с 12 по 14 сентября. Согласно указу президента Владимира Путина от 26 марта, временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области назначен Денис Паслер. Он хорошо знаком журналистам региона, поскольку возглавлял областное правительство с 2012 по 2016 год. Однако рядовые свердловчане знают о нём совсем немного, а некоторые даже не узнают его по фотографии.

Напомним, ранее журналисты АН «Между строк» провели опрос среди жителей Нижнего Тагила, чтобы выяснить, знают ли они, кто сейчас возглавляет Свердловскую область, и что они могут рассказать о Денисе Паслере. Что отвечали горожане — смотрите в нашем видеоопросе.