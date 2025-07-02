Родители стали меньше следить за детьми в соцсетях

Результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob, показали, что в России родители стали меньше контролировать время, проводимое их детьми в социальных сетях. Опрос проводился со 2 по 20 июня в 521 населённом пункте во всех регионах РФ среди экономически активного населения старше 18 лет. В исследовании приняли участие 3000 респондентов. Среди опрошенных были родители детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Каждый третий опрошенный родитель (32%) знает о наличии у детей в возрасте от 7 до 9 лет профилей в социальных сетях. Среди родителей детей в возрасте от 10 до 12 лет о существовании аккаунтов осведомлены 56%, а среди родителей подростков старше 13 лет — 79%.

Чем старше дети, тем меньше родители следят за их аккаунтами: если среди матерей и отцов младших школьников не отслеживают профили лишь 4%, то среди родителей подростков старше 13 лет — уже 49%.

Среди родителей детей в возрасте от 7 до 9 лет ограничивают время в социальных сетях 75%, а среди родителей подростков старше 16 лет лимит вводят только 26%.

«За последние три года мнения россиян изменились в сторону более раннего доступа к социальным сетям: на 5 процентных пунктов увеличилась доля тех, кто считает допустимым регистрацию с 13 лет, и на столько же уменьшилось число противников аккаунтов у подростков. Количество родителей, которые знают о существовании профилей у детей в возрасте от 7 до 9 лет, увеличилось на 16 процентных пунктов, и большинство из них уверены, что контролируют активность детей в интернете. Вместе с тем родители стали реже ограничивать время, проводимое младшими школьниками в социальных сетях (минус 14 процентных пунктов)», — говорится в исследовании.

30% родителей считают возможным появление у детей профилей в социальных сетях с 13–15 лет, а 26% — с 16–17 лет. 13% одобряют создание аккаунтов в возрасте от 10 до 12 лет, 3% — в возрасте от 7 до 9 лет. 5% опрошенных считают, что возраст не имеет значения, а решение должно зависеть от желания ребёнка. Каждый восьмой не одобряет регистрацию детей в социальных сетях.

Женщины чаще мужчин считают, что доступ к социальным сетям можно разрешить ребёнку в возрасте от 10 до 12 лет (16% против 11% соответственно). Мужчины же чаще убеждены, что детям нельзя пользоваться социальными сетями (14% против 11% среди женщин). 19% респондентов старше 45 лет уверены, что несовершеннолетним нечего делать в социальных сетях.

Матери чаще отцов разговаривают с детьми о правилах безопасности в интернете (78% против 69%). 59% таких разговоров касаются общения с незнакомцами, 33% — защиты личных данных, а 16% — предостережений о переходах по подозрительным ссылкам, следует из контекстного анализа комментариев.