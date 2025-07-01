В Нижнем Тагиле запустили новый маршрут автобусов для садоводов

Сотни садоводов Нижнего Тагила остались без возможности добраться до своих участков на общественном транспорте. Автобус № 101У, который раньше возил людей в сады на Монзино и за пределы посёлка Братчиково, больше не курсирует по маршруту. Дачникам теперь нужно проходить пешком расстояние от 3 до 6 км, пишет ИА «Все новости».

Автобус, на котором тагильчане добирались в сады «Автомобилист-2», «Пищевик» и «Старатель-4», находящиеся за Серовским трактом, отменили в 2025 году. Сейчас добраться до своих участков можно только на электричке или автобусе № 101. Если садовод решил отправиться на автобусе, то сначала ему необходимо доехать до села Николо-Павловское, а после совершить часовую пешую прогулку. Особенно тяжело в начале огородного сезона пенсионерам, так как дальние расстояния, преодолеваемые пешком, становятся для них серьёзным испытанием.

Напомним, маршрут № 101 до садов в Монзино относится к пригородным, и его обслуживает частный перевозчик. До весны 2025 года рейсы выполняла компания «Союз-НТ», но затем контракт отошёл ООО «Салдинские автоуслуги». Новый оператор сообщил, что поездки к садам не включены в условия договора.

Власти объяснили решение отсутствием официального маршрута и необходимой инфраструктуры, включая остановки и дорожные указатели. После отмены маршрутов многим приходилось идти пешком 3–6 км до своих участков, что стало серьёзным затруднением для пенсионеров. В ответ на это садоводы решили сделать площадку для остановки, где власти обещали установить павильон.

После множества обращений администрация Нижнего Тагила и управление автомобильных дорог Свердловской области начали искать решение. В июне в региональном Минтрансе решили запустить кольцевой маршрут № 103 с заездом в СНТ «Металлист». Он будет работать по сезону — с 1 мая по 30 сентября. Автобусы уже курсируют по установленному графику, совершая шесть рейсов от железнодорожного вокзала: в 07:55, 09:35, 11:50, 13:35, 16:15 и 18:15. Отправления от сада «Металлист» — в 08:55, 10:35, 12:50, 14:35, 17:15 и 19:15.

Как сообщили ИА «Все новости» в пресс-службе мэрии, контракт на перевозки заключён с ООО «Фирма ТАС», которая уже обслуживает часть городских маршрутов в Нижнем Тагиле.