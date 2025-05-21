Садоводы Нижнего Тагила остались без общественного транспорта

Сотни садоводов Нижнего Тагила остались без возможности добраться до своих участков на общественном транспорте. Автобус № 101У, который раньше возил людей в сады на Монзино и за пределы посёлка Братчиково, больше не курсирует по маршруту. Дачникам теперь нужно проходить пешком расстояние от 3 до 6 км, пишет ИА «Все новости».

Автобус, на котором тагильчане добирались в сады «Автомобилист-2», «Пищевик» и «Старатель-4», которые находятся за Серовским трактом, отменили в 2025 году. Сейчас добраться до своих участков можно только на электричке или автобусе № 101. Если садовод решил отправиться на автобусе, то сначала ему необходимо доехать до села Николо-Павловское, а после совершить часовую пешую прогулку. Особенно тяжело в начале огородного сезона пенсионерам, так как дальние расстояния, преодолеваемые пешком, становятся для них серьёзным испытанием.

«Все мои обращения в инстанции не дали результата. Мы очень волнуемся за пожилых людей и тех, у кого нет своего авто. Мы писали мэру, он сказал, что мы должны обратиться в Горноуральскую администрацию, мы также писали в управление автомобильных дорог Свердловской области, но все ответы, которые мы получили, ничего не решают. В администрации Горноуральского округа мне сказали, что нашим вопросом занимается коммунальный отдел. Там нам сказали, что автобусов нет и помочь нам не могут. И посоветовали написать официальное обращение исполняющему обязанности главы округа Александру Гудачу. По итогу все в курсе ситуации, но никто ничего сделать не может», — жалуется Любовь из сада «Автомобилист-2».

Маршрут № 101 до садов в Монзино относится к пригородным, и его обслуживает частный перевозчик. До весны 2025 года рейсы выполняла компания «Союз-НТ», но затем контракт отошёл ООО «Салдинские автоуслуги». Новый оператор сообщил, что поездки к садам не включены в условия договора.

«Вопрос не в удобстве, а в том, что этого маршрута просто нет в контракте. До Николо-Павловского мы ездим. Если поступит предложение работать по другому маршруту, мы его рассмотрим», — объяснили ИА «Все новости» ситуацию в компании-перевозчике.

Ранее водители автобусов доезжали до дач по собственным договорённостям с жителями, так как официального маршрута по этому направлению нет. Для маршрута нужны остановки и знаки, согласованные с Госавтоинспекцией.

Садоводы, не дождавшиеся помощи, решили своими силами подготовить и отсыпать площадку для остановки. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что остановочный павильон установят и в течение трёх недель будет запущен автобусный маршрут.

«Управление автодорог Свердловской области и администрация Нижнего Тагила готовятся установить остановочный пункт у магазина рядом с СНТ “Металлист”. Уже готова площадка, и скоро появится павильон, до конца мая. Министерство транспорта Свердловской области решает вопрос о межмуниципальном маршруте и контракте. Ожидаемое начало работы маршрута — в июне», — рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе горадминистрации.

На данный момент садоводам остаётся преодолевать километры пешком либо оплачивать такси и ловить попутки.