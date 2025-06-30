Бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла больше миллиона рублей в лотерее 

Наталья Байнова из Нижнего Тагила выиграла более миллиона рублей, участвуя в розыгрышах на официальном сайте «Столото». Женщина работает бухгалтером, а в свободное время проводит досуг с семьёй на горнолыжных курортах Свердловской области, катаясь на сноуборде и лыжах.

Однажды Наталью Байнову привлекла лотерея «Рапидо драйв» с невысокой стоимостью билета. Женщина решила увеличить свои шансы на победу и отметила несколько дополнительных чисел.

«В итоге Наталья выиграла суперприз 927 535 рублей, а благодаря дополнительно отмеченным числам общий выигрыш увеличился и составил 1 066 535 рублей», — прокомментировали представители компании.

Победительница рассказала, что у неё побежали мурашки по телу после того, как она узнала сумму выигрыша.

«У меня мурашки пробежали по телу, когда я осознала, сколько выиграла! Сразу позвонила мужу, который, на удивление, очень сухо мне ответил. А потом оказалось, что он был в тот момент на совещании и еле сдерживал эмоции», — рассказала Наталья о своих эмоциях.

Призовые средства Наталья планирует вложить в первоначальный взнос на покупку квартиры для сына.