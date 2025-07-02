Специалисты Росгвардии обезвредили 100-летние боевые гранаты, найденные в садах под Нижним Тагилом

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области обезвредили бронебойно-осколочные гранаты времён Гражданской войны, найденные в садах под Нижним Тагилом.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, тагильский дачник на своём садовом участке наткнулся на ржавые гранаты, о чём сообщил в полицию. На место выехала группа разминирования ОМОН «Рассвет», которая установила, что найденные боеприпасы — это две 37-мм бронебойно-осколочные стальные гранаты от пушки системы Гочкиса либо более позднего её образца — пушки Розенберга, принятые на вооружение Российской империи с 1915 года.

Боевые гранаты, активно использовавшиеся во время Гражданской войны в 1918 году на территории Нижнего Тагила и пригорода, после исследования были транспортированы на полигон и уничтожены накладным зарядом с соблюдением всех мер безопасности.