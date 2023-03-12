Намедни. Нижний Тагил, 2000 год

Воспоминания о 2000 годе для россиян должны, наверное, начинаться раньше — в последние 12 часов уходящего 1999-го, когда люди услышали обращения сразу двух руководителей страны с разницей всего в несколько часов. Сначала в полдень с экранов телевизоров к ним обратился Борис Ельцин, объявивший о своей отставке, а в полночь, уже с новогодней речью, — исполняющий обязанности президента страны Владимир Путин. Большинство жителей страны сразу забыли о страхе перед миллениумом, который весь декабрь истерично разгоняли средства массовой информации, и гадали, что же принесёт им наступающий новый год.

ЯНВАРЬ

Первая неделя января в Нижнем Тагиле прошла относительно спокойно. Беспокойство вызывал только лютый холод: минус 27–29 градусов ниже нуля днём и до минус 33 ночью. Лишь 8 января столбики термометров поползли вверх и за четыре дня достигли отметки минус 1. Все коммунальные аварии, случившиеся в эти дни, были оперативно ликвидированы.

10 января председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьёв заявил, что цены на газ в ближайшие три месяца вырастут в 2–3 раза, а плата за проезд в общественном транспорте поднимется на 30% уже в феврале.

25 января стало известно о закрытии Туринской спичечной фабрики. Причиной стала серьёзная коммунальная авария, произошедшая в новогодние праздники и повлёкшая за собой полный выход из строя системы отопления. В области возник дефицит спичек, а цены на соль выросли в 2,5 раза.

25 января Нижнетагильский гормолзавод объявил о повышении цен на свою продукцию. Молоко подорожало на 2,4%, кефир — на 9,1%, творог — на 4,7%, сметана фасованная — на 2,9%.

26 января стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей сразу пяти тагильских предприятий за неуплату отчислений в Пенсионный фонд.

27 января медперсонал 1-й горбольницы официально предупредил власти города о том, что врачи и медсёстры объявят бессрочную голодовку, если в ближайшие два дня им не выплатят долги по зарплате.

ФЕВРАЛЬ

2 февраля в Нижнем Тагиле было объявлено о повышении цен на водку в среднем на 14 рублей.

4 февраля в городе разразился громкий скандал. В этот день водители скорой помощи объявили забастовку, требуя отмены решения о передаче их предприятия из муниципальной собственности в ведение городской станции скорой помощи. Разговаривать с представителями тагильской администрации без посредников из областного правительства бастующие отказались. Администрация, в свою очередь, обвинила в организации и поддержке забастовки движение «Май» и его идеолога Антона Бакова. Противостояние выплеснулось в эфир и на страницы областных СМИ.



Здание станции скорой помощи на ул. Газетной (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//ul.-Gazetnaja-zdanie-Skoroj-pomoshhi.-Foto-Arhiv-NTGIA.jpg)



Три недели спустя начались массовые увольнения забастовщиков. Всего по статье 33 КЗоТ было уволено 14 водителей. 28 февраля руководство станции скорой помощи объявило об открытии 14 вакансий на освободившиеся места, а лидеры КПРФ и движения «Май» через СМИ обратились к тагильчанам с призывом «не становиться штрейкбрехерами».

Тем временем в области уже неделю свирепствовали сильные морозы, количество обмороженных росло изо дня в день. Так, 18 февраля в трамвайном депо «Южное» Екатеринбурга был обнаружен труп мужчины, который уснул в пустом вагоне и умер от переохлаждения. В ночь на 27 февраля в Екатеринбурге с обморожениями были доставлены в больницы восемь человек.

28 февраля в Екатеринбурге было объявлено о повышении с 1 марта цен на хлеб в среднем на 5%.

Весь февраль продолжались боевые действия в Чечне. В течение месяца в Свердловский военный госпиталь с Северного Кавказа на лечение поступили 150 раненых военнослужащих армии РФ.

МАРТ

3 марта в Нижнем Тагиле прошло заседание оргкомитета по проведению выставки вооружений «Урал Экспо Армс — 2000» (12+) с участием губернатора Свердловской области и руководителей НТМК и УВЗ.

7 марта около 18 часов на трамвайном кольце по улице Островского загорелся вагон маршрута № 15. Причиной ЧП было названо короткое замыкание силовой сети. На следующий день в Нижнем Тагиле сгорел ещё один трамвай. Возгорание произошло во время движения вагона, в салоне находились несколько пассажиров, которые были своевременно эвакуированы. В тот же день, 8 марта, в результате падения льда с крыши жилого дома на улице Газетной пострадали четыре человека. Все они были оперативно госпитализированы.

22 марта в город пришла печальная весть из Чечни, где под селом Комсомольским погибли десять бойцов тагильского отряда специального назначения.

23 марта сотрудники детских медицинских учреждений Нижнего Тагила объявили о намерении начать бессрочную голодовку. Причинами акции протеста были названы долги по заработной плате, устаревшее оборудование и острая нехватка медикаментов.

21 марта в Екатеринбурге в результате досмотра автомобиля на улице Бисертской было найдено два автомата АК-74, два магазина к ним, три гранаты Ф-1 и патроны.

26 марта в городах Свердловской области прошли выборы президента РФ, депутатов областной думы и в палату представителей областного Законодательного собрания. Явка избирателей составила 63%. На выборах президента России абсолютное большинство голосов набрал Владимир Путин. От Нижнего Тагила в высшие органы областной власти были избраны мэр города Николай Диденко и генеральный директор НТМК Сергей Носов.

31 марта в Свердловской области завершилась операция «Вихрь-антитеррор». В результате было изъято 40 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматического, 1174 патрона, около 4 килограммов взрывчатых веществ, включая гранаты различных модификаций, и более 300 граммов наркотических веществ. Также силовики ликвидировали две этнические преступные группировки, которые специализировались на наркобизнесе.

АПРЕЛЬ

Почти весь апрель 2000 года в Нижнем Тагиле был наполнен позитивными новостями. Власти города клятвенно пообещали к 55-летию Победы установить каждому ветерану — инвалиду войны стационарный телефон, мэр объявил о повышении окладов бюджетников на 20%, на предприятиях и в учреждениях города продолжали интенсивно выплачивать долги по зарплате, а Владимир Путин заверил, что лично посетит грядущую выставку вооружений «Урал Экспо Армс — 2000». Но скандал всё же случился. В начале месяца стало известно о планах правительства России построить завод по производству труб большого диаметра для газодобывающей промышленности страны, местом строительства «Стана-5000» был выбран Нижний Тагил. Однако глава «Газпрома» Рэм Вяхирев выступил категорически против и заявил, что будет лучше закупать трубы за рубежом, а если стан построят, концерн не станет покупать его продукцию, так как стоимость тагильских труб будет намного выше, чем японских. В кулуарах власти заговорили о том, что финансировать строительство завода труб большого диаметра «Газпром» отказывается, после чего губернатор области Эдуард Россель вылетел в Москву. 26 апреля на заседании правительства России было окончательно решено строить «Стан-5000» в Нижнем Тагиле. Забегая вперёд, скажем, что мятежный Рэм Вяхирев через 10 месяцев лишился своего кресла, а заложенный с участием президента России завод так и не был построен.

13 апреля в Тавде сотрудники тревожных служб спасли двоих детей, решивших покататься на льдине. 14 апреля подобный случай произошёл в Каменске-Уральском.

20 апреля в посёлке Калиновка была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. В течение 36 часов были госпитализированы 24 заболевших, а всего за медпомощью обратились 40 человек. В тот же день стало известно, что ОАО «Алкона» ко Дню Победы выпустит новую марку водки «Чарка. Победа» по цене 32 рубля за 0,5 литра.

МАЙ

В первые дни мая в Нижнем Тагиле прошли мероприятия по подготовке к 55-летию Победы. На улицы были выведены несколько тысяч служащих бюджетных учреждений города, которые мели тротуары, красили бордюры, собирали прошлогоднюю листву и накопившийся за зиму мусор. На предприятиях города прошли субботники.

5 мая 27 тагильчан — ветеранов Великой Отечественной войны получили ключи от новых автомобилей «Ока». Сделать этот подарок ветеранам помогли НТМК и трест «Тагилстрой».

6 мая в свет вышел указ губернатора области о присвоении Нижнетагильскому государственному профессиональному колледжу (бывшему индустриально-педагогическому техникуму) имени Никиты Акинфиевича Демидова.

10 мая тагильчане были неприятно удивлены повышением тарифов на проезд в пригородных поездах, которое составило 22%.



Фото Евгения Шалгина / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/evgenij-shalgin//Prigorodnyj-gruzopassazhirskij.jpg)



17 мая сотрудниками Нижнетагильского УБОП был задержан генеральный директор ООО «Ником-Огнеупор» Анатолий Шевцов, который в течение трёх лет не являлся к следователю для дачи показаний по делу о хищениях на предприятии. Задержание сопровождалось скандалом: Шевцов, по словам правоохранителей, оказал сопротивление, за что был закован в наручники и 4 часа провёл в «обезьяннике» среди асоциальных элементов.

5 мая крупнейшие мукомольные предприятия Свердловской области объявили о повышении цен на свою продукцию с 11 мая. Стоимость муки 1-го сорта выросла на 8%, муки 2-го сорта — на 11%.

26 мая в Берёзовском под жилым домом на улице Гагарина произошёл обвал грунта. На месте обвала образовалась воронка глубиной 6 метров и диаметром 3 метра. Два подъезда здания были разрушены, 40 семей были отселены на время восстановительных работ.

ИЮНЬ

1 июня Нижний Тагил провожал 40 бойцов нижнетагильского ОМОНа в очередную командировку в Чечню.

8 июня начальник Нижнетагильского городского управления внутренних дел Виктор Фролов был отправлен на пенсию. На следующий день на его место был назначен бывший глава криминальной милиции города Юрий Кальсин. В тот же день, 9 июня, возле дома, где проживал мэр Нижнего Тагила Николай Диденко, было обнаружено самодельное взрывное устройство.

25 июня во время проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи, в Нижнем Тагиле вспыхнуло несколько массовых пьяных драк. Были задержаны более 30 человек.

1 июня в районе озера Таватуй был задержан рядовой Руслан Гафуров, накануне покинувший с оружием и боеприпасами воинскую часть № 3280 в городе Новоуральске. При задержании у него изъяли автомат АК-74 и 20 патронов к нему.

2 июня в Екатеринбург из Грозного вернулись 30 бойцов сводного отряда ОМОН.

9 июня началась реставрация памятника бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса, который простоял на Привокзальной площади Екатеринбурга 40 лет и ни разу не ремонтировался.

21 июня в Транзитном переулке во время обыска в доме известной наркоторговки Розы Оглы по сотрудникам милиции было произведено несколько выстрелов из карабина «Сайга». Стрелявший был задержан, оружие изъято. Также в ходе оперативных мероприятий в цыганском посёлке было изъято 13 граммов героина и пистолет Макарова.

30 июня в Свердловской области было объявлено о подорожании на 5% бензина марок АИ-76, АИ-92, АИ-93, АИ-95 и АИ-98.

ИЮЛЬ

Главным событием июля для тагильчан стала выставка вооружений «Урал Экспо Армс — 2000» и визит в город президента страны. С 7 по 10 июля в районе проведения выставки был произведён отлов бомжей и асоциальных элементов. Около 70 задержанных распределили в изоляторы временного содержания, из них 19 человек временно трудоустроили.

11 июля выставка была торжественно открыта. Свою продукцию на ней представляли 22 предприятия оборонного комплекса страны. Выставку посетили президент России Владимир Путин, вице-премьер правительства Илья Клебанов, губернатор Свердловской области Эдуард Россель, министр обороны РФ Игорь Сергеев и полпред президента в УРФО Пётр Латышев. Кроме того, президент посетил НТМК и принял участие в закладке «Стана-5000», бросив в фундамент старинный пятак. А самым популярным сувениром выставки стала... водка производства Нижнетагильского ликёроводочного завода.

Экспонаты выставки (фото А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения) (http://otvaga2004.ru/wp-content/gallery/f-t90sa_xlopotov_part1/otvaga2004_xlopotov_035.jpg) Экспонаты выставки (фото А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения) (https://topwar.ru/uploads/posts/2011-04/1301852935_t9090495-.jpg)

16 июля в Екатеринбурге был задержан рядовой Юрий Тюльнев, самовольно покинувший военную часть № 74291 два месяца назад и совершивший умышленное убийство.

29 июля областной метеоцентр предупредил о надвигающейся на Урал засухе. Метеорологи сообщили, что весь август температура воздуха будет держаться в районе плюс 25–28 градусов, при этом осадков не ожидается. В тот же день по области началась уборка озимой ржи и ячменя.

30 июля Министерство обороны России опубликовало бюллетень о ходе антитеррористической операции в Чечне. В документе было отмечено, что в течение июня — июля в результате терактов на территории Чеченской Республики погибли 32 военнослужащих федеральных сил и милиционера, ещё около 60 человек получили различные ранения.

АВГУСТ

12 августа в Баренцевом море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск». Реакция на это событие в обществе была разной, а после того, как стало ясно, что спасти команду лодки не удастся, общественники Нижнего Тагила заговорили об отмене празднования Дня города. Но праздник всё-таки состоялся. 20 августа по окончании мероприятий, приуроченных ко Дню города, небо над Нижним Тагилом было расцвечено праздничным салютом, что на следующий день вызвало негативную реакцию в областных СМИ. Мэр Екатеринбурга Чернецкий назвал прошедший в Нижнем Тагиле праздник «верхом безнравственности».

2 августа над Тавдой пронёсся ураган и прошли сильные ливни. За 20 минут стихия вывела из строя оборудование фильтровальной станции и электроподстанции, в результате чего город остался без воды и света на сутки. В тот же день на площади Советской Армии в Екатеринбурге десантники отмечали свой праздник. Торжества быстро переросли в разнузданную пьянку, и уже к 15:00 милицией были задержаны более 300 человек. Хотя протоколы за появление в непотребном виде в общественных местах в отношении «крылатых пехотинцев» не составлялись, и только после восьми вечера несколько горожан были доставлены в отделения милиции.

12 и 13 августа, на третий и четвёртый день общероссийского необъявленного траура по погибшим морякам «Курска», в Екатеринбурге прошёл первый в истории города «Love-парад», который областные власти и СМИ сразу назвали «бесстыдным кощунством».

18 августа было прекращено вещание телеканала АТН — «Авторские телевизионные новости» по причине отзыва у телеканала лицензии.

СЕНТЯБРЬ

3 сентября на военном аэродроме в посёлке Сокол близ Нижнего Тагила неизвестными было разобрано два военных самолёта МиГ-29 и похищено со склада электрооборудование, в котором содержались титановые сплавы и золото.

12 сентября на улице Щорса в Северном посёлке житель города обнаружил бесхозную коробку. Внутри неё находилось около 2 килограммов тротила. Находку доставили в городское УВД.

14 сентября из стрелкового стенда Высокогорского ГОКа неизвестные, угрожая охране оружием, похитили пять малокалиберных винтовок, карабин и охотничье ружьё.

21 сентября медики Нижнего Тагила объявили о начале вакцинопрофилактики и сообщили, что в городе уже имеется 6 тысяч доз антигриппозной вакцины. В тот же день на ТЭЦ НТМК произошёл пожар, который привёл к серьёзной аварии на двух котлах.

29 сентября неизвестные похитили два грузовика с 20 тоннами бакелита — вещества, которое можно использовать для производства взрывчатки.

11 сентября в Екатеринбурге произошло 50%-ное повышение тарифов на электроэнергию и проезд в общественном транспорте. Накануне на 25% подорожали железнодорожные билеты на поезда дальнего следования.

22 сентября Екатеринбург встречал Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго.

ОКТЯБРЬ

11 октября мэр Нижнего Тагила Николай Диденко был удостоен престижной международной премии

«Прометей», которая вручается за достижения в области специального машиностроения и металлургии.

16 октября в Нижнем Тагиле открылась VII научно-практическая конференция «Российский музей: проблемы и перспективы».

17 октября руководство УВЗ признало наличие трёхмесячных долгов по заработной плате.

21 октября в связи с понижением до трёх атмосфер подаваемого газа на ТЭЦ «Уралвагонзавода» была снижена температура теплоносителя до 36 градусов. В Главном управлении по делам ГО и ЧС области сообщили о том, что в Нижнем Тагиле создалась реальная угроза размораживания системы отопления.

26 октября в микрорайоне Рудник им. III Интернационала злоумышленники отрубили кабель напряжением 6 тысяч вольт, который был проведён к трансформаторной будке, после чего вытащили из неё весь цветмет. В результате без электроэнергии остался посёлок, в котором проживали более 20 тысяч человек, нефтебаза, насосная станция, котельная, СИЗО, исправительная колония и две общеобразовательные школы.



ДК Рудника им. III Интернационала (фото: Ю. Авдеев / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Seredina-1970-h.-Rudnik.-DK-kopija.jpg)



10 октября Центр медицинской профилактики Екатеринбурга сообщил, что число ВИЧ-инфицированных в городе составляет 1220 человек. Основной причиной распространения заразы медики назвали наркоманию.

13 октября во дворе дома на улице Фрунзе, 62 в Екатеринбурге, недалеко от Управления внутренних дел, была взорвана граната РГД-5. Осколками ранило девушку, проходившую мимо.

НОЯБРЬ

3 ноября в ходе совместной операции, проведённой сотрудниками УБОП по Свердловской области и УФСБ Нижнего Тагила, в одном из частных домов Нижнего Тагила было найдено два гранатомёта РПГ-18.

7 ноября в Нижнем Тагиле произошло девять «рывков» меховых шапок. Ещё один тагильчанин был ограблен на улице неизвестными и лишился и шапки, и дублёнки.

9 ноября магазины города недополучили по своим заявкам спиртное: на «Тагилводке» закончилось сырьё для производства «огненной воды». Руководство предприятия заявило, что такая ситуация сложилась из-за того, что месяц назад в Свердловской области были закрыты сразу три завода, где производили спирт.

14 ноября на НТМК пропал контейнер с радиоактивным цезием.

16 ноября неизвестные похитили более 10 километров силового кабеля, в результате чего ряд деревень под Нижним Тагилом на два дня остались без электричества.

2 ноября в подъезде 5-этажного жилого дома № 27 на улице Билимбаевской в Екатеринбурге неизвестные разлили более 7 килограммов ртути. В результате оперативных действий тревожных служб города были временно отселены 45 жильцов дома, в том числе 10 детей.

16 ноября Екатеринбург накрыл мощный снежный заряд, из-за чего на дорогах города образовались многокилометровые пробки.

24 ноября в Москве были расстреляны из автоматического оружия два екатеринбургских криминальных авторитета: 26-летний Пётр Ткачёв и 29-летний Владислав Графов.

ДЕКАБРЬ

15 декабря в селе Южаково неизвестные, убив сторожа, украли 30 свиней.

21 декабря стало известно, что девять тагильских школьников побывают на Кремлёвской ёлке в Москве. В тот же день было объявлено, что в кинотеатре «Родина» в скором времени откроется первый в городе кинотеатр мирового уровня «Киномакс».

25 декабря мэр Нижнего Тагила подписал распоряжение, запрещающее металлоскупкам приём медных и алюминиевых проводов у населения. На следующий день в городе был ограблен склад вторсырья, неизвестные похитили 200 килограммов медного лома. Три дня спустя в Екатеринбурге было ограблено два склада вторсырья, похищено около полутора тысяч килограммов лома цветных металлов и 330 тысяч рублей.

25 декабря конституционными законами России были утверждены государственный флаг, герб и гимн.

Накануне новогодних праздников россияне выбрали лучшие кинофильмы и телесериалы года. Лучшим фильмом большинство опрошенных назвали «Брат 2» (18+) Алексея Балабанова, на втором месте оказался «ДМБ» (18+), третье место занял телевизионный сериал «Каменская» (16+).

Лучшими эстрадными исполнителями были названы певец Витас и группа «ВИА Гра».

(с) 2022. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)

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