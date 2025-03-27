А вы знали? Экспонаты для Парка скульптуры советского периода в Нижнем Тагиле собирали со всего города, а бюст Ленина нашли на помойке

Начало формированию коллекции Парка скульптуры советского периода было положено ещё в 1950 году, когда известный скульптор Матвей Генрихович Манизер подарил Нижнетагильскому музею изобразительных искусств свою скульптурную композицию «Юность. В стране радости и счастья», созданную им в 1945 году. Подарок был сделан в знак признательности нашему городу за создание всех условий для жизни и творчества художников, скульпторов и других деятелей искусств, эвакуированных в годы войны на Урал (в том числе и в Нижний Тагил) из Ленинграда и Москвы. Скульптуру установили в небольшом саду музея, и в течение 10 лет она простояла там в одиночестве. В 1960 году в саду появилась скульптура «На целине» (автор — Елена Челпанова). В 2007 году к ним добавилась работа тагильского скульптора Олега Подольского «Муза. Лесная нимфа», установленная в 1995-м в одном из скверов на проспекте Вагоностроителей, но из-за негативного отношения к ней местных жителей перенесённая в сад музея.

В 2006 и 2008 годах на аллеях ПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге было установлено полтора десятка парковых скульптур советских времён. Несмотря на то что большинство из них являлись новоделами, жители столицы Среднего Урала оценили их появление позитивно. В Новокузнецке пошли дальше: там решили не изготавливать реплики образцов советской парковой скульптуры, а отреставрировать старые, и в 2013 году первые четыре скульптуры — Ленин, Павка Корчагин, пионера и горнист — были выставлены в парке Соцгорода.

В Нижнем Тагиле в 2016 году с идеей создать парк советской скульптуры выступил замглавы города по социальной политике Валерий Суров. Фигуры для парка собирали в разных местах Тагила и пригорода. Так, скульптура читающей школьницы была привезена из Северянки, куда её доставили из брошенного лагеря «Лесная сказка», фигуру горняка передали для парка работники шахты «Магнетитовая», бюст Ленина, стоявший когда-то на почётном месте в зале Дома политпросвещения, нашли на помойке за зданием ДПП, а бюст Сталина поступил от частного лица. Занимался восстановлением всех скульптур тагильский реставратор Владимир Бекетов. Кроме собственно скульптур, некогда украшавших тагильские дворы, скверы и общественные места, на территории парка были установлены ретро-столбы уличного освещения, выпущенные в 1957 году, а также урны, изготовленные в 1954 году.

30 октября 2019 года на верхней площадке Нижнетагильского музея изобразительных искусств был открыт Парк скульптуры советского периода. Открытие парка было приурочено к 75-летнему юбилею музея.

(все фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)