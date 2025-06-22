Наводнения в Нижнем Тагиле. Часть 2

История наводнения 1927 года такова. В результате проливных дождей с 12 по 17 июня во всех водоёмах — заводских прудах бывших демидовских заводов — стала быстро прибывать вода. 14 июня, не выдержав напора воды, начали разрушаться плотины Верхнетагильского и Антоновского заводов. Потоками воды была размыта Ушковская канава, и под угрозой разрушения оказались плотины Черноисточинского и Авроринского заводов. В тот же день о чрезвычайной ситуации сообщили в Нижний Тагил. Старые рабочие Нижнетагильского завода предупредили депутатов Горсовета о том, что следует открыть створки шлюзов и спустить наполовину заводской пруд, чтобы он смог принять большую воду, стремительно приближающуюся к городу. В противном случае пруд переполнится водой, и стенки плотины могут не выдержать.

В Горсовете решили сначала посоветоваться со специалистами и руководством Свердловского горно-металлургического треста, которому подчинялся Нижнетагильский завод. В тресте посчитали, что плотина имеет достаточный запас прочности, и спускать пруд не обязательно. Таким образом, было потеряно драгоценное время для сброса воды из пруда. 15 июня уровень воды в заводском пруду начал резко подниматься. Возникла угроза переполнения водоёма и размытия тела плотины. 16 июня руководство завода распорядилось открыть створки всех шлюзов. Хлынувшим потоком воды затопило электростанцию, прокатные и доменные цеха, снесло несколько зданий, размыло нагревательную печь, снесло Зелёный мост. Двор домны № 2 залило на один аршин, а турбины электростанции — на четыре аршина. Завод остановился полностью. В стенах плотины появились промоины. Назрела реальная опасность прорыва заводской плотины.

Наводнение 1927 года. Разрушение плотины (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Navodnenie-1927-goda-prineslo-bolshie-ubytki-gorodu-i-zavodu..jpg) Наводнение 1927 года. Разрушение плотины (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//16-ijulja-1927-godu-nachalos-samoe-bolshoe-navodnenie-v-istorii-goroda.-Vosstanovili-plotinu-posle-nego-i-otkryli-ejo-s-mitingom-tolko-1-maja-1928-goda..jpg)

17 июня Президиум городского Совета принял постановление по локализации прорыва плотины и ликвидации последствий аварии. Была проведена мобилизация городского населения. Люди должны были являться на сборные пункты со своими кайлами, лопатами, веревками, баграми. В городе была запрещена продажа любых спиртных напитков, включая пиво.

Тем временем вода в пруду прибывала. Под давлением массы воды в стенах плотины появились трещины и провалы. Вода хлынула в вешнячий канал, неся брёвна, обломки досок, мусор и снося всё на своём пути. Уровень воды в канале поднялся на два метра. Были затоплены улицы вдоль вешнячего канала — Нижняя Ерзовка и Береговая, снесены Маральский и Вогульский мосты, затоплен Новый мост. Утром 18 июня дожди прекратились, и вода перестала прибывать, а к вечеру уровень воды в пруду снизился на 11 сантиметров. Вода начала спадать к утру 20 июня.

На следующий день президиум городского Совета провёл экстренное заседание, посвящённое пуску завода, восстановлению плотины и ликвидации последствий катастрофы. Было решено обратиться за помощью к свердловским промышленным архитекторам. По предварительным подсчётам, Нижнему Тагилу был нанесён ущерб в 900 тысяч рублей. Завод заработал спустя месяц, но для восстановления его оборудования необходимо было изыскать ещё около 200 тысяч рублей. В сентябре 1927 года 24 плотника и 12 разнорабочих приступили к восстановлению Маральского моста. Для этого исполком выделил 21 тысячу рублей. 1,5 тысячи рублей было выделено на ремонт Нового моста и по две тысячи рублей на строительство временных пешеходных мостов через реку Тагил на улицах Вогульской и Раздельной.

Гораздо сложнее дела обстояли с восстановлением плотины заводского пруда. Городскому Совету предоставили для рассмотрения два проекта: деревянной плотины стоимостью 345 тысяч рублей, и железобетонной плотины стоимостью 560 тысяч. При этом деревянная плотина могла прослужить максимум 35 лет, а железобетонная — не менее ста лет. Городские власти обратились за помощью в ВСНХ (Высший совет народного хозяйства СССР), и Нижнему Тагилу были выделены необходимые деньги. Работы по восстановлению плотины заводского пруда начались в октябре 1927 года, и шли 8 месяцев. 1 мая 1928 года на плотине состоялся митинг, посвящённый окончанию основных работ.

Восстановление плотины (фото неизв. автора 1928 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//Vosstanovlennaja-plotina-Kujbyshevskogo-zavoda.-1928-g.-Arhiv-Obedinennyj-muzej-pisatelej-Urala-kopija.JPG) Митинг 1 мая1928 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//1-e-maja.-1928-g.-Miting-posvjashhennyj-otkrytiju-plotiny-Kujbyshevskogo-zavoda-posle-ejo-remonta.-Arhiv-Obedinennyj-muzej-pisatelej-Urala-kopija.jpg)

Самое серьёзное испытание для обновлённой плотины произошло через 36 лет, в июне 1964 года, когда после проливных дождей, начавшихся 15 июня, начал быстро подниматься уровень воды в городском пруду. На этот раз сброс воды через обновлённый вешняк начался своевременно. И хотя вода затопила улицы, находящиеся в пойме реки Тагил, и сады на Монзино, ущерб городу был нанесён минимальный. Выдержали удар стихии все мосты через реку, хотя движение автотранспорта по ним было закрыто, а проход пешеходов ограничен.

Улица Ветеринарная во время наводнения 1964 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Navodnenie-v-ijune-1964-goda.-Ulica-Veterinarnaja.jpg)

В Пригородном районе вышли из берегов Ушковская канава, реки Чауж, Чёрная, Каменка, начался сброс воды из Черноисточинского пруда. Наиболее пострадал от наводнения 1964 года Висим, где 17 июня вода прорвала плотину пруда старого завода и хлынула на улицы посёлка. Остановили свою работу промкомбинат и пекарня, были закрыты магазины и учреждения. Прекратилось движение автотранспорта. Потоки воды опрокидывали гужевые повозки и автомобили. Посёлок находился в плену стихии три дня.

Посёлок Висим во время наводнения 1964 г. (фото Людмилы Нагимовой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Visim-Shkola-Ljudmila-Nagimova-Nerush.jpg) Посёлок Висим во время наводнения 1964 г. (фото Людмилы Нагимовой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Visim-Shkola-Ljudmila-Nagimova-Nerush.jpg)

Июньские наводнения продолжали доставлять неприятности тагильчанам и в дальнейшем. Правда, убытки городу были минимальны, и страдали в большей мере садоводческие товарищества, которые находились в пойме реки Тагил. В июне 1993 года после поливных дождей произошёл аварийный сброс воды на Ленёвском водохранилище. В результате были затоплены четыре коллективных сада.

В июне 2013 года под водой оказались улица Заречная, 25 домов в коллективном саду «Весна», 50 садовых домов в посёлке Песчаный, размыта плотина на реке Ежовка.

Улица Заречная во время наводнения 2013 г. (фото Валентины Ельцовой / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/navodnenija-v-tagile//Ijun-2013g.-Navodnenija-v-Nizhnem-Tagile-ne-ozhidal-nikto.-Jeto-vyhod-na-nachalo-ulicy-Zarechnoj..jpg)

Так как предсказать, в каком именно году произойдёт очередное наводнение, невозможно, городские власти стали действовать упреждающими методами, сбрасывая часть воды из водоёмов накануне ожидаемых паводковых периодов, ориентируясь на долгосрочные прогнозы Гидрометцентра. Пока такая тактика вполне оправдывает себя, но никто не знает, какие ещё сюрпризы может преподнести капризная уральская погода.

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

- Международного Демидовского фонда;

- альманах «Тагильский краевед» №№ 1-20;

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru