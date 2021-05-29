Забытые истории: Анатольское женское училище

Не секрет, что длительное время в школах Нижнетагильского завода обучались преимущественно мальчики. Во многом это объяснялось традиционным образом жизни семей заводских рабочих, в которых женщины занимались только ведением домашнего хозяйства, огородными работами да воспитанием детей. Умение читать, писать и считать женщинам при таком укладе жизни было просто не нужно. Грамоте обучались единицы и исключительно в частном порядке. Кроме того, домашнее обучение было довольно дорого для простых рабочих: домашнему учителю надо было не только платить жалование — зачастую учителя приходилось ещё кормить и предоставлять ему жильё. Невысокие доходы заводских рабочих и посессионных крестьян не позволяли нанимать для своих детей домашних учителей. В то же время уже в начале XIX века на ряде уральских заводов стало практиковаться совместное обучение мальчиков и девочек в заводских начальных школах. Предложения ввести такое обучение в Нижнетагильском округе тоже время от времени появлялись, но господа заводовладельцы не обращали на них внимания. Тем не менее в середине XIX столетия в Нижнем Тагиле появилось специальное учебное заведение для девочек, которое вскоре стало образцовым в Екатеринбургском уезде, — Анатольское женское училище.



Здание Анатольского женского училища (фото: Toshishiro, 2015 г.)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/29.jpg)



Своим возникновением училище обязано Авроре Карловне Шернваль фон Валлен-Демидовой-Карамзиной. После смерти мужа, Павла Николаевича Демидова, Аврора отдавала всю себя воспитанию сына и управлению оставшимися от мужа заводами. Уже после первого приезда на Нижнетагильские заводы Аврора Карловна обратила внимание на низкий уровень образованности заводских служащих и их детей. Особенно несправедливым Аврора Карловна считала то, что девочки в семьях заводских служителей получают значительно меньший объём знаний, нежели мальчики. Аврора высказала свои замечания управляющим заводами, но те не приняли их как сигнал к выправлению положения.

«Госпожа заводовладелица» писала сестре Эмилии Мусиной-Пушкиной в 1842 году: «Плачевно обстоят дела на заводах с воспитанием и образованием девочек. Учить их на дому для многих дорого, а поручить организовать для них школу некому. Здешние приказчики совершенно равнодушны к воспитанию девочек и даже к судьбе собственных дочерей. Мне крайне необходим умный и образованный человек, желательно европеец, которому я могла бы доверить исправление этой ситуации...»

Вскоре в управленческой цепочке демидовских заводов появилась новая должность — главный уполномоченный всеми демидовскими заводами округа. На эту должность Анатолий Николаевич Демидов взял Антона Ивановича Кожуховского, который показался Авроре Карловне именно тем человеком, кому можно было поручить организацию заводского женского учебного заведения. Пан Антоний, как звали его за глаза служащие заводоуправления, получил прекрасное домашнее образование, окончил гимназию в Варшаве, обучался в Горной школе в Метце. Работая в Главной конторе Демидовых в Санкт-Петербурге, он проявил себя культурным, разносторонне развитым чиновником, для которого не существовало препятствий в выполнении поручений хозяев. В 1847 году Кожуховский прибыл в Нижнетагильский горнозаводской округ и начал претворять в жизнь поручения господ владельцев. Не забыл Антон Иванович и о школе для девочек. Правда, вскоре выяснилось, что денег для организации полноценного учебного заведения в заводской кассе нет: управляющие пустили их на развитие заводского хозяйства. Кожуховский не опустил руки и скоро нашёл выход из положения. Он договорился с протоиереем Карпинским об открытии при Входо-Иерусалимском храме «высших классов для дочерей заводских служащих». Получилось что-то вроде церковно-приходской школы. Однако такое решение не понравилось Авроре, о чём она не преминула сообщить Анатолию Демидову. В сентябре 1851 года занятия «высших классов для девочек» были прекращены, а Кожуховскому были выделены денежные средства для постройки здания «воспитательного учреждения для дочерей заводских служащих».

В феврале 1853 года Кожуховский собрал всех членов заводоуправления и ознакомил их с уставом нового заведения:

1. Анатольское женское училище предназначено для воспитания дочерей служащих Нижнетагильских заводов господ Демидовых. Оно преобразовано из прежнего Входо-Иерусалимского училища и подчиняется епархиальному начальству. В хозяйственном и административном отношениях училище ещё находится под главным распоряжением управляющих заводами.

2. Цель этого учреждения состоит в том, чтобы образование жён служащих соответствовало понятиям и положению их мужей.

3. В Анатольском женском училище назначены следующие предметы:

а) Закон Божий, чтение церковных книг с указанием значения всех слов, изучение молитв и церковного пения;

б) русский язык с изучением грамматических правил для правильного правописания и изложения всех мыслей;

в) арифметика — до тройного правила, исчисление на счётах, исчисление всех задач для заводской жизни;

г) общее начало географии и в особенности географии России;

д) история России в сокращённом виде;

е) поучительные беседы в отношениях человека к Богу и ближнему, о главнейших предметах естественных наук, замечательных исторических событиях;

ж) чистописание с приучением к скорописи.

4. При такой постановке умственного образования преподаватели и училищное начальство должны прилагать все заботы, чтобы утвердить воспитанниц в правилах веры и доброй нравственности, отстраняя от всякой наклонности к праздности и роскоши, направить их к добросовестному исправлению обязанности жены и матери и к содержанию на своих руках домашнего хозяйства.

5. Для практического приучения воспитанниц к хозяйству и полезному труду они должны при училище заниматься следующими работами:

а) рукоделие, кройка и шитьё гладью, строчение, вязание;

б) стирка и глажение белья;

в) занятия огородничеством.

6. Воспитанницы должны сами содержать в исправности постель и все свои вещи, убирать комнаты.

7. Для обучения воспитанницы разделяются по классам, дням и числам на основании особой программы, составленной управляющим заводами и утверждённой епархиальным начальством.

8. Курс учения — 4 года и распределяется на 3 класса, полагая 1-й и 2-й классы по одному году и на 3-й, старший, — по 2 года.

9. В Анатольском училище полагается содержать 20 воспитанниц штатных на полном иждивении, прочие посещают классы на праве вольноприходящих.

10. В штатные воспитанницы принимаются круглые сироты из штата служащих, а за неимением таких будут приниматься и те, кто имеет родителей, по особому вниманию и заслугам их, и только дети служащих заводских.

11. Вольноприходящими могут быть дети всех служащих, как заводских, так и посторонних; дети священно-церковно-служителей Нижнетагильского округа; дочери постороннего купечества и проживающих здесь чиновников.

12. Приём воспитанниц зависит от управляющего заводами.

13. Приём в училище — от 9 до 12 лет. Круглые сироты могут быть приняты и раньше.

14. Для постоянного надзора за воспитанницами полагается надзиратель и в помощь ей 3 пепиньерки из воспитанниц, выпущенных ранее и живущих вместе с воспитанницами.

15. Прислуга при училище самая ограниченная, так как основную работу будут выполнять сами воспитанницы.

16. Анатольское женское училище содержится за счёт заводов.

17. Внутреннее управление хозяйственной частью поручается надзирательнице, коя предоставляет отчет заводскому управлению.

Таким образом, воспитанницы Анатольского училища должны были посетить в неделю:

уроков Закона Божия, арифметики, русского языка и грамматики — по 11;

уроков географии и истории — по 8;

уроков рисования, чистописания и рукоделия — по 12.

Любопытна и система оценки знаний, действовавшая в училище. Существовало 8 оценок, причём они не имели цифирного обозначения, а записывались в журнал словами: «худо», «не хорошо», «не добропорядочно», «посредственно», «порядочно», «изрядно», «хорошо» и «очень хорошо».

Занятия в училище начинались в 8 утра и длились до 16 часов, с перерывами на отдых. В распорядке проживания воспитанниц предусматривалось и время для «приготовления уроков», то есть домашнего задания: час вечером и час утром, за час до начала занятий.

Первым директором училища стала Дарья Ивановна Даммер, которую через 4 года сменила Маргарита Петровна Григорьева.

В 1858 году Анатольское училище было передано Министерству просвещения, что повлекло за собой некоторые изменения в уставе учебного заведения. Теперь полный курс изучаемых наук был рассчитан на 6 лет. Кроме того, при училище было создано Павлушинское подготовительное училище на 35 учениц, где полный курс обучения длился 4 года. В Павлушинском подготовительном училище могли обучаться не только дочери заводских служащих, но и девочки из семей простых рабочих. После открытия подготовительных классов училище стало называться Павло-Анатольским.



Павло-Анатольское женское училище (фото неизв. авт., начало ХХ в.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Pavlo-Anatolevskaja-zhenskaja-gimnazija-ul.-Tagilskaja1.jpg)



Городские легенды гласят, что в 1855 или 1856 году одной из пепиньерок* училища была Мари Линдер — будущий автор романа En Qvinna Af Vår Tid («Женщина нашего времени»), ставшего популярным в Европе во второй половине XIX века **. Якобы девушка проработала в училище несколько месяцев, а затем уехала в Петербург, где через 2 года удачно вышла замуж. Так это было или нет, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем: дети писательницы не оставили потомства, род Линдеров прервался, а семейные архивы были утрачены. Существует мнение, что легенда была придумана самими ученицами...

В дальнейшем в связи с тем, что число желающих получить образование возросло, Анатольское женское училище и Павлушенское подготовительное неоднократно преобразовывались. В 1894 году на базе этих двух училищ была открыта Павло-Анатольская прогимназия, которая через 9 лет была реорганизована в женскую гимназию на 500 мест. Во многом это стало возможным благодаря деятельности Николая Ивановича Кларка, который с 1891 до 1905 года являлся начальником обоих училищ, а также преподавал в них математику и физику.

Николай Иванович Кларк происходил из древнего шотландского рода Кларков, который в XVIII веке большой своей частью пошёл на службу русским царям. Так, Василий Егорович Кларк (1770–1842) с 1787 года был смотрителем Александровского пушечного завода в Олонецком округе, а затем и управляющим этого завода. Его младший брат Матвей Кларк (1776–1846) работал мастером на Кронштадтском заводе, а затем на Ижорских заводах, где дослужился до смотрителя. Дед же Николая Ивановича, Василий (Вильям) Кларк, с 1798 года служил в Екатеринбурге в Горном ведомстве в чине маркшейдера IX класса, а его отец, Иван Васильевич, служил на Саткинском заводе, что на Южном Урале. Брат Николая Ивановича, Павел, был ревизором на Забайкальской железной дороге, в 1905 году примкнул к революционному движению в Чите, за что подвергался преследованиям, а в годы советской власти несколько лет занимал пост директора Ленинградского Эрмитажа. Другой брат, Фёдор, был юристом, но позднее переехал в Нижний Тагил, где начал преподавать в Горнозаводском училище бухгалтерию.



Николай Иванович Кларк (автор и дата фото неизв.)

(https://sun9-68.userapi.com/impf/c850032/v850032227/2658e/yHqrzP6-XOs.jpg?size=447x604&quality=96&sign=55b90206f9610235ea2351265be09854&type=album)



Николай Иванович Кларк родился в 1859 году в посёлке Саткинского завода. Николай Иванович имел врождённый дефект позвоночника, и его мать с ранних лет часто возила мальчика в Нижний Тагил к знаменитому доктору Петру Васильевичу Рудановскому для консультаций и на лечение. Поездки эти были регулярными, продолжались 20 лет, и в конце концов Николай Кларк решил перебраться в Нижний Тагил, чтобы всегда быть рядом со своим лечащим врачом. В 1886 году по окончании Казанского университета он начал преподавать физику и математику в Нижнетагильском реальном (Горнозаводском) училище. В 1893 году Николай Кларк женился на учительнице математики Анатольского женского училища Анне Александровне Осинцевой. В браке у них родились две дочери — Мария и Нина. Всего Н. И. Кларк посвятил преподавательской деятельности более 25 лет и был награждён орденами Анны III и II степеней и Станислава III степени. Скончался Николай Иванович 24 декабря 1911 года от рожистой инфекции. Похоронили его в ограде Скорбященского монастыря...

В 1905 году Павло-Анатольское женское училище было преобразовано в женскую гимназию, а её директором стала супруга Фёдора Ивановича Кларка — Людмила Михайловна. Великолепный педагог и организатор, она многое сделала для развития этого учебного заведения. В частности, добилась выделения дополнительных средств на завершение строительства нового каменного пристроя к зданию гимназии.



Преподаватели Павло-Анатольской женской гимназии. Во втором ряду: третий слева — Н. И. Кларк, третья справа — Л. М. Кларк (фото неизв. авт., 1903–1905 гг.)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1511.0;attach=1550;image)



В 1906 году в Павло-Анатольской гимназии было введено 8-летнее обучение. По сравнению с программой мужских гимназий курс наук здесь был облегчённым, но выпускницы 8-го класса имели право преподавать в начальной школе. В гимназии поддерживались образцовая дисциплина и строгий порядок; преподавательницы гимназии, как и ученицы, в обязательном порядке носили единую форму. На посту начальницы женской гимназии Людмила Михайловна пробыла до 1919 года. Была награждена серебряной и золотой медалями Министерства просвещения Российской империи.





Удостоверение об окончании VI класса, выданное внучке Ф. И. Швецова Таисии Евгеньевне, за подписью Л. М. Кларк (1919 г.)

(из личных архивов авторов)



В 1920 году на базе гимназии была открыта школа II ступени, которой в 1923 году было присвоено имя Н. К. Крупской. В советский период истории в здании бывшего женского училища в разные годы размещались разные учебные заведения. Но об этом в следующий раз...



Здание Павло-Анатольской женской гимназии (фото неизв. авт., 1911–1917 гг.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Ulica-Tagilskaja.-Byvshaja-shkola-1..jpg)



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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Примечания

* Пепиньерка (фр.) — девушка, окончившая закрытое среднее учебное заведение и оставленная при нём для педагогической практики.

** Мари Линдер — финская писательница, известная также под псевдонимом Stella; настоящее имя — Мария Владимировна Мусина-Пушкина, племянница А. К. Шернваль-Демидовой, удочерённая Авророй после смерти сестры Эмилии.