А вы знали? Согласно одной из версий, знаменитый бриллиант «Санси» весом 55,23 карата, его владелица Аврора Демидова, могла потерять в Нижнем Тагиле во время спешного отъезда в 1854 году

Одна из самых любопытных легенд, связанных с историей Нижнего Тагила, — это история алмаза «Санси». Бледно-жёлтый бриллиант каплевидной формы весом 55,23 карата был найден в 1064 году в Восточной Индии купцом по имени Джагаттунга. До обработки алмаз весил более 101 карата. В 1473 году камень оказался у Карла Смелого, после гибели которого в сражении при Нанси бриллиант достался португальскому королю, который продал его неустановленному лицу. Затем камнем владели французские короли Генрих III и Генрих IV, английский монарх Яков I, кардинал Джулио Мазарини, полководец Николя де Санси (в честь которого алмаз и получил своё название) и герцогиня Мария Каролина Бурбон-Сицилийская, которая продала бриллиант Павлу Демидову в 1828 году. Сколько заплатил за него Павел Николаевич, неизвестно. Некоторые считают, что не менее 80 000 фунтов стерлингов — сумму огромную по тем временам.

В день свадьбы с Авророй Шернваль Павел Николаевич преподнёс своей избраннице платиновую шкатулку, в которой лежала платиновая подвеска с алмазом «Санси». Аврора была очарована подарком и больше всего боялась его потерять. И чем сильнее боялась, тем чаще теряла. Известно о трёх случаях, когда Аврора теряла бриллиант, но «Санси» каждый раз находился. После смерти Павла Николаевича Демидова Аврора перестала носить подвеску с бриллиантом. А после гибели её второго мужа, Андрея Карамзина, по Петербургу стали распространяться слухи, что вдова продала алмаз иностранцам. Однако, кто стал покупателем алмаза «Санси», никто не знал, а сама владелица отрицала продажу камня.

В 1978 году появилась информация, что миллионер Уильям Астор IV продал легендарный бриллиант Лувру. Но спустя несколько лет некоторые эксперты начали высказывать сомнения в подлинности бриллианта, а историки и охотники за кладами из России, Европы и Америки стали строить догадки о судьбе камня. В настоящее время наиболее популярны четыре версии:

— Аврора продала алмаз и пустила деньги на свои многочисленные благотворительные проекты.

— Она передала бриллиант сыну Павлу Павловичу, и как он им распорядился, неизвестно.

— Аврора Карловна оставила алмаз на хранение в доме Карамзиных накануне поездки на Нижнетагильские заводы, где бриллиант пролежал до 1917 года, а затем был вывезен за границу.

— Аврора потеряла алмаз во время спешного отъезда из Нижнего Тагила в 1854 году.

Alexis J. Perignon. Портрет Авроры Демидовой (середина XIX в. / общ. достояние)

В пользу последней версии говорит тот факт, что внучатый племянник Авроры Карловны и один из её биографов — князь Владимир Мещерский, шесть раз приезжал на Урал, как он сам писал, «с целью поисков важных вещей и документов любимой тётушки». Известно также, что каждый раз Мещерский возвращался из поездок на демидовские заводы ни с чем. В Нижнем Тагиле Аврора жила в бывшем доме купчихи Дерябиной на улице Тагильской, однако в ходе многочисленных реконструкций и капитальных ремонтов дома знаменитый бриллиант не был найден.

Сегодня в рейтинге самых дорогих бриллиантов мира «Санси» занимает второе место после знаменитого бриллианта «Кохинур» (Кохинор). При этом стоимость обоих бриллиантов не называется; составители рейтинга пишут: «Его цена не была установлена, считается бесценным». Также к разряду бесценных отнесён «Куллинан I», или «Большая звезда Африки», расположившийся на третьем месте. На четвёртом — самый дорогой из драгоценных камней, чья цена определена, — «Бриллиант Хоуп», он оценивается в 350 млн долларов. На пятом — бриллиант «Столетие», его цена составляет 100 млн долларов.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

По материалам:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Санси_(бриллиант)

- http://historyntagil.ru/1_75.htm

- https://lenarudenko.livejournal.com/270914.html

- http://historyntagil.ru/kraeved/tk_08_06.htm